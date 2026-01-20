Menu Apri login
Tove 2026, in programma il 10 e 11 febbraio al Melià Milano, si arricchisce grazie all'accordo con il Gruppo Gattinoni. Le agenzie Top Ambassador parteciperanno al workshop Tove e al meeting di inizio anno

 
Tove 2026, in programma il 10 e 11 febbraio al Melià Milano, si arricchisce grazie all’accordo con il Gruppo Gattinoni. Le agenzie Top Ambassador parteciperanno al workshop Tove e al meeting di inizio anno

La manifestazione Tove - Travel Open Village Evolution, organizzata da Travel Quotidiano e in programma il 10 e 11 febbraio al Melià Milano, amplia le proprie prospettive grazie a un nuovo accordo con il Gruppo Gattinoni. In occasione dell’evento, il gruppo incontrerà le proprie agenzie Top Ambassador, unendo il tradizionale meeting di inizio anno alla partecipazione al workshop Tove.

Il Melià di Milano ospiterà Tove - Travel Open Village Evolution Tove 2026 con il supporto di Gattinoni: opportunità e workshop per le agenzie

Il Melià di Milano ospiterà Tove - Travel Open Village Evolution

L’intesa prevede la presenza di Gattinoni con un proprio desk durante il workshop, uno spazio pensato per illustrare alle agenzie le linee affiliative del network e le opportunità commerciali e di prodotto. L’accordo rappresenta un passo significativo per Tove, che trova nel Gruppo Gattinoni un partner di rilievo all’interno del panorama turistico italiano, un network che riunisce circa 1.500 agenzie di viaggio e si posiziona come uno dei principali operatori nazionali.

L’obiettivo dell’accordo è favorire il confronto e lo scambio tra operatori, ponendo le basi per nuovi modelli e approcci a un turismo in continua evoluzione. L’evento del 10 e 11 febbraio 2026 conferma così Tove come punto di riferimento per agenzie e operatori del settore, una piattaforma dove incontrarsi, aggiornarsi e esplorare le opportunità di crescita nel comparto turistico nazionale.

