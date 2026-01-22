Consumi in ripresa e inflazione sotto controllo: turismo e servizi trainano la domanda

Il quadro congiunturale degli ultimi mesi restituisce segnali di graduale miglioramento dell’economia italiana, con effetti che iniziano a riflettersi anche sui consumi legati al fuoricasa. Il rientro dell’inflazione, il recupero del potere d’acquisto e un clima di fiducia meno prudente stanno creando le condizioni per una domanda più dinamica, soprattutto nei servizi.

Turismo e servizi al centro della ripartenza

Inflazione in rallentamento e redditi reali oltre i livelli pre-Covid

L’inflazione, depurata dalle componenti temporanee, ha smesso di comprimere in modo strutturale i bilanci familiari e aziendali. A gennaio la stima tendenziale scende allo 0,7%, rispetto all’1,2% di dicembre. Un contesto che favorisce il recupero del reddito disponibile reale, oggi superiore del 4,6% rispetto al 2019.

I consumi reali restano più contenuti (+1,2%), ma la parte finale del 2025 mostra segnali di riattivazione della spesa, con riflessi diretti sui comparti dell’ospitalità e della ristorazione.

Fiducia in aumento e ritorno della propensione al consumo

Dall’autunno si osserva un cambio di clima significativo. La fiducia delle imprese cresce da quattro mesi consecutivi, mentre quella delle famiglie registra un miglioramento a dicembre (+1,7% su novembre). Diminuisce la cautela e aumenta la propensione a spendere, soprattutto per esperienze e servizi. Un segnale rilevante per il mondo horeca, che intercetta una domanda meno orientata al risparmio e più disponibile a valorizzare il tempo libero.

Dai picchi stagionali ai primi segnali strutturali

I dati più recenti confermano il cambio di passo. Il Black Friday ha generato 4,9 miliardi di euro di spesa (+19,5%), mentre i consumi natalizi mostrano un aumento reale del 2,8% per famiglia. Crescono anche i flussi turistici interni: nel ponte dell’Immacolata i viaggiatori italiani aumentano del 4,9%. Anche il commercio al dettaglio torna a muoversi, con due mesi consecutivi di crescita delle vendite reali, un segnale che mancava da inizio 2024 e che rafforza le prospettive di continuità per i consumi.

Turismo e servizi al centro della ripartenza

Il turismo conferma un contributo positivo, con presenze in aumento dell’1,6% nel bimestre ottobre-novembre. Più in generale, la domanda interna nel quarto trimestre cresce dello 0,5% tendenziale, sostenendo la dinamica del PIL, stimato in aumento dell’1,2% su base annua a gennaio 2026. La composizione della spesa evidenzia una progressiva terziarizzazione, con forti crescite nei comparti legati alla ricreazione e alla cultura (+11,1% a dicembre), dinamiche che si riflettono anche su bar, ristoranti e strutture ricettive.

Le condizioni per una crescita più stabile del fuoricasa

Secondo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, «il risveglio dei consumi durante il Black Friday, il Natale e l’avvio dei saldi è un segnale positivo che conferma il recupero della fiducia». Una ripresa che, per consolidarsi, richiede però interventi strutturali: «riduzione della pressione fiscale, semplificazione burocratica e maggiori opportunità di accesso al lavoro per giovani e donne». Temi centrali anche per il comparto horeca, che resta uno dei principali motori di occupazione e valore aggiunto nei servizi