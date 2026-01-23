Confturismo: Dominidiato, Gattinoni e Granzotto sono i tre nuovi vicepresidenti

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 23 gennaio 2026

Il Comitato Direttivo di Confturismo ha ufficializzato la nomina di tre nuovi vicepresidenti nazionali, su proposta del presidente Manfred Pinzger. Si tratta di Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio e Fipe Valle d’Aosta, Franco Gattinoni, presidente di Fto - Federazione Turismo Organizzato, e Alberto Granzotto, presidente di Faita - Federcamping. Le nomine si inseriscono nel percorso di rinnovo delle cariche associative, con l’obiettivo di consolidare la leadership dell’organizzazione in una fase cruciale per il settore turistico italiano.

Confturismo: Domidiato, Gattinoni e Granzotto sono i tre nuovi vicepresidenti

Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio e Fipe Valle d’Aosta, ora vicepresidente nazionale di Confturismo

Competenze strategiche per il settore turistico

«Questa elezione contribuisce a consolidare la struttura dell’associazione in un momento particolarmente strategico per il settore - ha dichiarato il presidente Manfred Pinzger - Le competenze e l’esperienza che i nuovi vicepresidenti metteranno a disposizione rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il nostro impegno a tutela e a sostegno delle imprese turistiche».

Confturismo: Domidiato, Gattinoni e Granzotto sono i tre nuovi vicepresidenti

Il nuovo vicepresidente Confturismo Franco Gattinoni, Franco Gattinoni, presidente di Fto - Federazione Turismo Organizzato

La scelta di nomine qualificate riflette l’attenzione di Confturismo alla gestione professionale e alla valorizzazione del comparto.

Nuove figure operative e rafforzamento dell’associazione

Nel corso dei lavori del Comitato Direttivo, Pinzger ha presentato anche il nuovo direttore dell’associazione, Carlo Squeri, ex direttore dell'Epam (Associazione Pubblici Esercizi di Milano), incaricato di guidare l’azione operativa in un mercato turistico in evoluzione.

Confturismo: Domidiato, Gattinoni e Granzotto sono i tre nuovi vicepresidenti

Alberto Granzotto, presidente di Faita - Federcamping, terzo nuovo vicepresidente nazionale Confturismo

Fondata nel 2000 da Confcommercio, Confturismo è oggi il principale organismo di coordinamento e rappresentanza del turismo italiano, con oltre 220.000 imprese associate, tra alberghi, agenzie di viaggio, campeggi, bed & breakfast, villaggi turistici, bar, ristoranti e stabilimenti balneari, per un totale di oltre un milione di addetti.

Montasio Cattel

Collaborazioni e rete associativa

Le organizzazioni aderenti includono Assonat, Faita-Federcamping, Federalberghi, Fto - Federazione Turismo Organizzato, Fiavet e Fipe, creando un network capillare per promuovere gli interessi delle imprese, favorire il dialogo tra le componenti del sistema e valorizzare l’immagine del turismo italiano.

