Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 28 gennaio 2026  | aggiornato alle 18:32 | 117058 articoli pubblicati

Rotari
STM
STM

Addio a Igor Tollardo, volto storico del panorama alberghiero di Bibione

È scomparso a 59 anni Igor Tollardo, titolare dell’Hotel Parigi e figura di riferimento per l’ospitalità di Bibione. Federalberghi ricorda l’impegno professionale, il contributo e la passione per il lavoro e il territorio

 
28 gennaio 2026 | 12:48

Addio a Igor Tollardo, volto storico del panorama alberghiero di Bibione

È scomparso a 59 anni Igor Tollardo, titolare dell’Hotel Parigi e figura di riferimento per l’ospitalità di Bibione. Federalberghi ricorda l’impegno professionale, il contributo e la passione per il lavoro e il territorio

28 gennaio 2026 | 12:48
 

La comunità di Bibione (Ve) e il mondo dell’accoglienza turistica piangono la scomparsa improvvisa di Igor Tollardo, titolare dell’Hotel Parigi, venuto a mancare a 59 anni. Una notizia che ha colpito profondamente il tessuto imprenditoriale della località balneare, dove Tollardo era considerato una figura riconosciuta e apprezzata per il suo modo di interpretare l’ospitalità.

Igor Tollardo, scomparso a 59 anni igor

Igor Tollardo, scomparso a 59 anni

A esprimere il cordoglio è stata Federalberghi Bibione, che ha ricordato Tollardo come «imprenditore stimato e uomo di grandi passioni». Nel corso degli anni, la gestione dell’Hotel Parigi si è distinta per attenzione al cliente e continuità, diventando un punto di riferimento sia per i turisti sia per la comunità residente. Il legame con l’Associazione è stato costante e concreto: in passato Tollardo ha fatto parte anche del consiglio direttivo, contribuendo con competenza e una visione attenta alle evoluzioni del mercato turistico.

Oltre all’attività professionale, Igor Tollardo era conosciuto per il suo spirito sportivo e per l’amore per il mare e la vela, passioni che coltivava con la stessa dedizione riservata al lavoro. Un equilibrio tra vita privata e impegno imprenditoriale che ne ha caratterizzato il percorso umano e professionale, lasciando un segno riconoscibile nel contesto locale.

Il presidente di Federalberghi Bibione, Alberto Marchetti, ha voluto ricordarlo sottolineando il valore del suo contributo: «Ci ha lasciati un imprenditore capace, preparato e sempre attento alle crescenti esigenze dei turisti. Igor era un uomo appassionato del proprio lavoro e ha sempre sostenuto l’operato dell’Associazione, collaborando per il bene della nostra località». Parole che restituiscono il profilo di un albergatore coinvolto e partecipe, capace di guardare oltre la singola struttura.

Federalberghi Bibione, con il presidente Marchetti, il direttore Orlando Mason e tutti i soci, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. «Le più sentite condoglianze sono rivolte al papà Bepi, alla mamma Angelina, alla compagna Giulia e ai figli Alessandro, Giovanni ed Eliana», ha ribadito l’Associazione. Con la scomparsa di Igor Tollardo, Bibione perde un imprenditore e un uomo che ha saputo incarnare, con discrezione e concretezza, i valori dell’accoglienza e dell’impegno per il territorio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Bibione Federalberghi Bibione Igor Tollardo hotel Parigi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Hospitality
Siggi
Delyce
Best Wine Stars
Hospitality
Siggi
Delyce
Best Wine Stars
Beer and Food
Italmill

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026