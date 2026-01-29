Vaticano, il bistrot sulla terrazza della basilica di San Pietro è più di un’idea

In Vaticano prende forma un progetto unico nel suo genere: il primo ristorante all’interno della Basilica di San Pietro, collocato sul grande terrazzamento che sovrasta la piazza e le statue degli apostoli. Gli ambienti destinati al locale derivano dai vecchi spazi usati per il ricovero dei materiali dei sampietrini, gli addetti alla manutenzione della basilica. Secondo fonti interne, i materiali e gli arredi sono già arrivati, segno che i lavori procedono, pur sotto il massimo riserbo, tanto che nemmeno i canonici ne sono a conoscenza.

San Pietro avrà un ristorante

Dal Giubileo alla celebrazione dei 400 anni

L’idea non è recente. Inizialmente si pensava di aprire il ristorante in occasione del Giubileo, ma ritardi e altre priorità hanno rimandato il progetto. Ora, con l’Anno Santo concluso, si ipotizza che l’inaugurazione possa coincidere con i 400 anni della consacrazione della basilica, avvenuta il 18 novembre 1626 per volere di Urbano VIII, a cento anni dalla posa della prima pietra. «È un anniversario importante – spiega uno storico – e il progetto si inserisce in un contesto di valorizzazione contemporanea della basilica».

Tra storia e panorami mozzafiato

Il ristorante sarà collocato in un punto strategico, già oggi sede di un piccolo bar che serve caffè e bibite ai visitatori diretti alla cupola. La nuova struttura amplierà l’area di ristoro, permettendo di pranzare praticamente sospesi su Roma, con le statue degli apostoli alte sei metri sullo sfondo. La scelta riflette la parziale musealizzazione della basilica autorizzata da Papa Francesco, destinata a valorizzare l’esperienza dei turisti e dei pellegrini.

L’ipotesi è che il ristorante possa aprire per il quarto centenario della basilica. Il professor Pietro Zander, storico della basilica, ricorda come Urbano VIII celebrò l’evento con una solenne processione e una messa di tre ore, in presenza di migliaia di fedeli. L’esperienza gastronomica sarà così inserita in un contesto unico, dove la storia e la vista panoramica si uniscono alla proposta culinaria, creando un luogo destinato a diventare punto di riferimento per chi visita la città e la basilica.