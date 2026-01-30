Prezzi agroalimentare: crollano zucchine e melanzane, mercato ittico in affanno

La domanda debole e i quantitativi ridotti stanno influenzando i prezzi all’ingrosso dei prodotti freschi. Nei mercati si registra un’inversione di tendenza con valori in calo a partire dai cavoli, che costano circa il 10% in meno rispetto allo scorso anno. La flessione interessa diverse verdure, con listini più contenuti rispetto alle settimane precedenti.

In calo i prezzi di melanzane e zucchine

Ortaggi: melanzane, zucchine e carciofi in calo

Secondo il monitoraggio de La Borsa della Spesa, le melanzane si attestano intorno a 3,20 euro/kg, mentre le zucchine passano dai 6 euro/kg delle settimane scorse agli attuali 4,50 euro/kg. Anche i carciofi, nonostante una stagione produttiva non brillante, registrano prezzi più bassi, circa 0,70 euro/kg per pezzo, a causa della scarsa richiesta. Prezzi in ribasso si osservano anche per cicoria, bietole da costa, verza e cavoli cappucci, con cali tra l’8 e il 12% rispetto all’anno precedente.

Frutta: agrumi e kiwi mantengono interesse

Per la frutta, il focus resta sugli agrumi, garantiti dalle scorte raccolte prima del ciclone Harry. Le clementine comuni volgono al termine, lasciando spazio alle varietà tardive come la Hernandina, vendute tra 1,80 e 2 euro/kg, mentre i mandarini siciliani si mantengono tra 1,50 e 1,80 euro/kg. Prezzi stabili per le mele Golden e Stark tra 1,50 e 1,70 euro/kg, e per la varietà Kissabell intorno a 2,50 euro/kg. I kiwi oscillano tra 2 e 2,80 euro/kg, confermandosi un prodotto consigliato per la spesa consapevole.

Settore ittico: pesce allevato in aumento

Il settore ittico resta in affanno per il maltempo e i forti venti che hanno limitato le attività nel Tirreno, concentrando la pesca nel Mar Adriatico. La scarsità di pescato spinge il prezzo del prodotto allevato, con le spigole italiane tra 11 e 12 euro/kg. Prezzi stabili o contenuti si registrano per fragolino e vongole lupino, rispettivamente tra 3 e 16 euro/kg e intorno ai 5 euro/kg, con leggere oscillazioni dovute alla disponibilità limitata.

La Borsa della Spesa: consigli per una spesa consapevole

«È importante fare la spesa in maniera consapevole e sostenibile», spiegano da La Borsa della Spesa, il servizio di Bmti e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No profit. La conoscenza dei prezzi e delle fluttuazioni permette agli operatori del settore food e horeca di pianificare acquisti e menu in modo più efficace, adattandosi alle dinamiche stagionali e alla disponibilità dei prodotti.