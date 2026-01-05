Sweet Home: l’alta pasticceria protagonista su Food Network coi maestri Apei

Sweet Home torna su Food Network con la seconda stagione, confermandosi un format televisivo dedicato all’alta pasticceria italiana e ai suoi protagonisti. Il programma va in onda a partire da giovedì 8 gennaio, ogni giovedì alle 22.00 sul canale 33 del digitale terrestre, ed è disponibile anche in streaming su discovery+. Dopo il successo della prima edizione, la nuova stagione rafforza il legame tra televisione, cultura gastronomica e territorio.

Il maestro Iginio Massari e la conduttrice Irene Colombo in una puntata della nuova serie di Sweet Home

Un viaggio nelle regioni con i Maestri Apei

Il format propone un itinerario attraverso l’Italia grazie alla partecipazione di 40 Ambasciatori Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), che raccontano la propria realtà produttiva e interpretano un dolce rappresentativo del territorio. Ogni episodio valorizza le tradizioni regionali, rilette attraverso tecniche contemporanee, stili personali e una forte attenzione alla qualità artigianale. Il progetto è guidato dal Presidente Apei Iginio Massari, figura di riferimento della pasticceria nazionale.

Ospiti e momenti speciali della seconda stagione

La nuova edizione si arricchisce della presenza di ospiti speciali, tra cui il Maestro Iginio Massari, protagonista di alcune puntate, il pasticcere Damiano Carrara, lo Chef Simone Finetti e la giovane Aria, che introduce momenti di leggerezza e coinvolgimento dedicati anche ai più piccoli.

Un momento delle registrazioni della nuova serie di Sweet Home

«La pasticceria in televisione avvicina il grande pubblico ad un mestiere che, per sua natura, unisce tecnica, disciplina e sensibilità – racconta il Maestro Massari -. Sweet Home è un racconto autentico che trasmette cultura, metodo e lavoro artigianale. Quando la tv riesce a trasmettere i valori dello studio e della continua ricerca, allora diventa uno strumento prezioso, capace di valorizzare le professionalità e, soprattutto, ispirare le nuove generazioni».

Produzione, scrittura e conduzione

La produzione è curata dall’agenzia In-Nova di Ferrara, con l’obiettivo di unire storytelling e competenze tecniche. Il programma è scritto da Gianluca Antonelli, con la direzione di produzione di Massimo Giudici e la regia di Michelangelo Ingrosso (Tulpa Studio). La conduzione è affidata a Irene Colombo, confermata dopo la prima edizione.

«Con SWEET HOME riportiamo l’alta pasticceria direttamente nelle case degli italiani, ma in un modo più semplice, intimo e vicino alle persone – spiega Gianluca Antonelli, CEO di In-Nova –. Ogni puntata è un momento di scoperta gastronomica e di percorso dentro il vissuto dei protagonisti. SWEET HOME vuol essere un invito a riscoprire la magia della pasticceria come gesto di affetto, convivialità e bellezza quotidiana».