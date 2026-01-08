Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 08 gennaio 2026  | aggiornato alle 16:18 | 116675 articoli pubblicati

STM
julius meinl
julius meinl

Ccnl dirigenti alberghieri: rinnovo 2026-2028 con aumento e welfare rafforzato

Manageritalia e Federalberghi rinnovano il Ccnl dirigenti alberghieri 2026-2028 con aumento retributivo, welfare potenziato e misure per formazione e parità di genere

 
08 gennaio 2026 | 14:25

Ccnl dirigenti alberghieri: rinnovo 2026-2028 con aumento e welfare rafforzato

Manageritalia e Federalberghi rinnovano il Ccnl dirigenti alberghieri 2026-2028 con aumento retributivo, welfare potenziato e misure per formazione e parità di genere

08 gennaio 2026 | 14:25
 

Manageritalia e Federalberghi hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. L’accordo interessa circa 219 dirigenti, in un settore che contribuisce per circa il 10,8% al Pil nazionale, secondo i dati più recenti Enit.

Ccnl dirigenti alberghieri: rinnovo 2026-2028 con aumento e welfare rafforzato

Sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere

La firma conferma una scelta di responsabilità e strategia, garantendo continuità, stabilità e qualità nelle relazioni sindacali. L’intesa tutela il potere d’acquisto dei manager e consente alle imprese una gestione efficace dei costi del lavoro.

Punti chiave del rinnovo per i dirigenti

Il nuovo accordo vede cinque punti salienti:

  • Incremento retributivo: aumento lordo mensile a regime di 690 euro, suddiviso in tre tranche annuali da 230 euro (2026-2028). Aumento di 110 euro del vitto e dell’alloggio.
  • Welfare contrattuale rafforzato: credito welfare annuale di 1.500 €, potenziamento del fondo Mario Negri, conferma dei valori universali delle coperture assicurative Antonio Pastore e revisione delle agevolazioni contributive.
  • Tutele sociali e demografiche: introduzione del concetto di invecchiamento attivo, che consente ai dirigenti senior di svolgere funzioni di tutoraggio e mentoring, supporto alla genitorialità e copertura sanitaria per dirigenti con gravi patologie.
  • Formazione e politiche attive: promozione dell’auto-formazione e ampliamento delle politiche attive per la ricollocazione dei dirigenti.
  • Equità e trasparenza: misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva e il contrasto al dumping contrattuale.

Rinnovo Ccnl e valorizzazione dei manager dell’ospitalità

Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, ha dichiarato: «L’intesa raggiunta costituisce un risultato importante per la valorizzazione delle figure manageriali del settore, che svolgono un ruolo essenziale nel presidiare la qualità dei servizi, promuovendo l’innovazione e sostenendo la competitività complessiva dell’ospitalità italiana sui mercati nazionali e internazionali, in una fase economica particolarmente complessa. L’accordo rappresenta, in questa prospettiva, un passo significativo nel rafforzamento del capitale umano manageriale, fattore imprescindibile per accompagnare lo sviluppo sostenibile e l’evoluzione del sistema turistico, uno dei principali asset del Paese».

Ccnl dirigenti alberghieri: rinnovo 2026-2028 con aumento e welfare rafforzato

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca

Gli altri rappresentanti hanno confermato l’importanza del rinnovo per garantire equilibrio e dialogo sociale. Giuseppe Roscioli, Vicepresidente vicario di Federalberghi, ha sottolineato la continuità della politica di aggiornamento e valorizzazione delle relazioni sindacali, mentre Marco Ballarè, Presidente di Manageritalia, ha evidenziato il sostegno alla leadership manageriale e all’invecchiamento attivo. Monica Nolo, Vicepresidente di Manageritalia, ha ricordato come il rinnovo metta al centro la qualità del lavoro e delle relazioni sindacali. 

Impatto strategico sul settore alberghiero

Il rinnovo contrattuale rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la competitività e la qualità del settore alberghiero. L’introduzione di strumenti come il welfare potenziato, le misure per l’invecchiamento attivo e la formazione continua contribuiscono alla crescita professionale dei dirigenti e alla continuità del know-how aziendale. L’accordo rafforza la managerialità, elemento chiave per garantire servizi di alta qualità, sostenibilità e sviluppo del comparto turistico italiano sui mercati nazionali e internazionali, consolidando la posizione strategica del settore.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
CCNL dirigenti Manageritalia Federalberghi settore alberghiero welfare manager aumento retributivo invecchiamento attivo parità di genere formazione manageriale politiche attive Bernabò Bocca Giuseppe Roscioli Marco Ballarè Monica Nolo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Sana
Beer and Food
Bonduelle
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Sana
Beer and Food
Bonduelle
TuttoFood
Fontina DOP

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026