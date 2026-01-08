Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 08 gennaio 2026  | aggiornato alle 16:19 | 116675 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
julius meinl

Prezzi delle bottiglie di vetro, l’Autorità garante conferma la regolarità del mercato

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato chiude l’istruttoria sul presunto cartello del vetro, confermando la correttezza delle vetrerie italiane negli aumenti dei prezzi 2022

 
08 gennaio 2026 | 12:48

Prezzi delle bottiglie di vetro, l’Autorità garante conferma la regolarità del mercato

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato chiude l’istruttoria sul presunto cartello del vetro, confermando la correttezza delle vetrerie italiane negli aumenti dei prezzi 2022

08 gennaio 2026 | 12:48
 

LAutorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha chiuso l’istruttoria relativa al presunto “cartello del vetro”, l’ipotetico accordo tra produttori di bottiglie di vetro per il vino sugli aumenti applicati ai clienti nel 2022, confermando la correttezza degli stessi. La comunicazione è stata diffusa da Assovetro, l’associazione degli industriali del vetro, che tra le nove aziende coinvolte contava otto associate.

Prezzi bottiglie di vetro, l’Autorità garante conferma la regolarità del mercato

L‘Agcm ha confermato la correttezza degli operatori del vetro

Decisione dell’Antitrust e motivazioni

Secondo l’Autorità, «nel procedimento istruttorio non sono emersi elementi idonei a confermare la sussistenza di un’intesa fra le Parti, nella forma di accordo o pratica concordata, avente per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza nel mercato delle bottiglie di vetro per il vino». Di conseguenza, l’istruttoria è stata chiusa senza formulare addebiti rispetto alla presunta violazione dell’art. 101 TFUE. Marco Ravasi, presidente di Assovetro, ha commentato: «Si mette così finalmente fine a una vicenda che aveva messo in discussione la lealtà della concorrenza e la reputazione del settore. In un periodo estremamente complesso e difficile, le vetrerie si sono trovate costrette a reagire tempestivamente e gli aumenti del costo delle bottiglie sono dipesi da fattori esogeni, quali l’impennata dei costi dell’energia e delle materie prime. Importante è aver visto riconosciuta l’assoluta liceità della condotta delle vetrerie e aver stabilito la correttezza di un comparto che ha sempre servito al meglio i propri clienti».

Prezzi bottiglie di vetro, l’Autorità garante conferma la regolarità del mercato

Marco Ravasi, presidente di Assovetro, col ministro dell‘Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

Analisi degli aumenti di prezzo

Durante le indagini, l’AGCM ha verificato che le aziende hanno comunicato gli incrementi in momenti diversi, con modalità variabili: alcune hanno applicato percentuali uniformi a tutti i prodotti, altre hanno optato per surcharge o negoziazioni individuali. L’Autorità ha evidenziato come «non sono emersi significativi elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano reagito agli aumenti delle materie prime in modo coordinato, sostituendo alla naturale concorrenza nel mercato una concertazione sui livelli e/o sulle modalità degli aumenti».

Aziende coinvolte nell’istruttoria

L’istruttoria, avviata a novembre 2023 anche su segnalazioni provenienti dalla piattaforma di whistleblowing dell’AGCM, ha interessato: Berlin Packaging Italy, Bormioli Luigi, O-I Italy, Verallia Italia, Vetreria Cooperativa Piegarese, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, Vetropack Italia e Zignago Vetro. La decisione conferma la regolarità del settore e la correttezza delle pratiche commerciali delle vetrerie italiane.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
AGCM cartello del vetro bottiglie di vetro Assovetro Antitrust vetrerie italiane aumento prezzi settore enologico concorrenza TFUE Marco Ravasi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Molino Grassi
TuttoFood
Suicrà
Comavicola
Molino Grassi
TuttoFood
Suicrà
Comavicola
Per dell'Emilia Romagna
Molino Dallagiovanna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026