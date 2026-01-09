Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 09 gennaio 2026  | aggiornato alle 20:19 | 116710 articoli pubblicati

STM
julius meinl
julius meinl

Arance e finocchi guidano la spesa di stagione al mercato: cosa conviene comprare

Dopo le feste, la spesa al mercato premia prodotti leggeri e stagionali. rance, finocchi, cavolfiori e carciofi guidano un carrello conveniente, favorito dall’assenza di effetti negativi del maltempo

 
09 gennaio 2026 | 18:00

Arance e finocchi guidano la spesa di stagione al mercato: cosa conviene comprare

Dopo le feste, la spesa al mercato premia prodotti leggeri e stagionali. rance, finocchi, cavolfiori e carciofi guidano un carrello conveniente, favorito dall’assenza di effetti negativi del maltempo

09 gennaio 2026 | 18:00
 

Dopo le festività, il carrello della spesa torna a orientarsi verso prodotti più leggeri e salutari, premiando stagionalità e convenienza. A favorire questo scenario è anche il fatto che gli effetti del maltempo non si sono ancora fatti sentire sui mercati, consentendo una buona disponibilità di ortofrutta e prezzi in discesa per molte referenze.

carrello

Arance protagoniste di una spesa sana e conveniente

In questo periodo trovano spazio soprattutto agrumi e ortaggi invernali, apprezzati sia per le qualità nutrizionali sia per la tenuta dei listini. «La stagionalità continua a essere il principale alleato del consumatore», spiegano all'Ansa gli operatori dei mercati all’ingrosso, «con un’offerta abbondante che mantiene i prezzi sotto controllo».

Agrumi protagonisti tra qualità e risparmio

L’abbassamento delle temperature nelle zone di produzione del Mezzogiorno ha favorito la qualità degli agrumi, migliorandone colore e grado zuccherino. Le arance, in particolare, risultano più dolci e più rosse, con prezzi in calo di circa il 3% rispetto allo scorso anno. Per le varietà Tarocco, la pigmentazione rossa risulta accentuata dal freddo, mentre i prezzi all’ingrosso restano contenuti, con valori che non superano 1 euro al chilo per i calibri piccoli da spremuta e arrivano a circa 2 euro al chilo per quelli maggiori, comunque in flessione del 5,2% su base annua.

In discesa anche i mandarini, che segnano un calo del 7,8% in una sola settimana, mentre risultano stabili melograni e mele, in particolare Golden e Nicoter, con quotazioni comprese tra 1,80 e 1,90 euro al chilo.

Ortaggi senza rincari grazie al clima favorevole

Sul fronte degli ortaggi, lattughe, finocchi e carciofi presenti sui mercati sono stati raccolti prima del peggioramento delle condizioni meteo, evitando danni alle coltivazioni e conseguenti aumenti di prezzo. Tra i prodotti più richiesti spiccano i finocchi, apprezzati per le proprietà depurative e proposti a circa 1 euro al chilo, con una riduzione dei listini del 27,6% rispetto allo scorso anno.

Carciofi e cavolfiori spingono la convenienza

Buona anche la disponibilità di cavolfiori, con quotazioni intorno a 1,10 euro al chilo e un calo del 36,2% rispetto al 2025. I carciofi risultano convenienti e di qualità, con il Violetto pugliese e siciliano tra 0,30 e 0,50 euro al pezzo e il Romanesco intorno a 0,90 euro. L’abbondanza produttiva ha determinato una riduzione settimanale dei prezzi del 12,6%.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
spesa al mercato prodotti stagionali prezzi ortofrutta arance tarocco finocchi carciofi borsa della spesa bmti italmercati consumo sostenibile prezzi alimentari spesa post feste
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Galbani Professionale
Ristorexpo
Comavicola
Sana
Galbani Professionale
Ristorexpo
Comavicola
Sana
Caviar Giaveri
Debic

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026