Il Fondo Italiano entra nella piadina: Alimenta Produzioni verso nuovi mercati

Il Fondo Italiano d’Investimento Sgr entra con una quota di maggioranza nel capitale di Alimenta Produzioni, storico operatore italiano nel mercato della piadina romagnola. L’operazione, realizzata tramite il Fondo Italiano Agri&Food (FIAF), veicolo dedicato al sostegno delle eccellenze agroalimentari nazionali, avviene in partnership con il management esistente, che continuerà a guidare l’azienda partecipando all’investimento a supporto del percorso di sviluppo industriale e della crescita a medio-lungo termine.

Fondo Italiano sostiene Alimenta, leader nella piadina e nella pinsa

Alimenta Produzioni: una crescita in poco più di un decennio

Fondata nel 2013 con sede principale a Riccione (Rn), Alimenta è guidata dal fondatore e Ceo Valter Baldacci, insieme ai soci Alberto Fenati e Matteo Federici. L’azienda impiega 265 dipendenti e nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per circa 50 milioni di euro. «In poco più di dieci anni, Alimenta si è affermata come uno dei principali operatori nazionali nel segmento della piadina romagnola Igp», spiega Baldacci, «ampliando progressivamente il portafoglio prodotti includendo la pinsa e categorie affini».

Una piattaforma industriale strutturata tra Emilia-Romagna e Marche

Alimenta si rivolge prevalentemente alla grande distribuzione organizzata e ha sviluppato nel tempo una piattaforma industriale articolata su tre principali hub produttivi e logistici tra Emilia-Romagna e Marche. Accanto al mercato domestico, l’azienda ha progressivamente rafforzato la propria presenza internazionale, oggi superiore a un terzo dei ricavi complessivi, con attività in Regno Unito, Germania, Olanda, Polonia e Nord Europa, oltre che in Australia e Stati Uniti.

Investimenti e internazionalizzazione

Il percorso di internazionalizzazione è stato accompagnato da un piano di investimenti industriali rilevante, che ha portato alla realizzazione di impianti automatizzati e tecnologicamente avanzati. L’ingresso di Fondo Italiano mira a sostenere una nuova fase di sviluppo, rafforzando la presenza internazionale e consolidando la leadership nel mercato italiano. Particolare attenzione sarà dedicata alla pinsa, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e oggi rappresenta circa il 30% del fatturato.

Consulenze e partnership nell’operazione

Nell’operazione, Fondo Italiano è stato assistito da Giovannelli e Associati, Russo De Rosa, Deloitte, Erm, Ehs, Marsh e Andersen, mentre Alimenta Produzioni si è avvalsa di Ethica Group, PedersoliGattai e Fülcros. «Si tratta di un investimento pensato per accompagnare la nostra azienda verso nuovi mercati, senza rinunciare alla qualità e alla tradizione che ci hanno contraddistinto», conclude Baldacci.