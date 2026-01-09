Menu Apri login
Il Fondo Italiano entra nella piadina: Alimenta Produzioni verso nuovi mercati

Il Fondo Italiano d’Investimento Sgr acquisisce la maggioranza di Alimenta Produzioni, leader nella piadina romagnola Igp. L’operazione sostiene lo sviluppo industriale e internazionale dell’azienda

 
09 gennaio 2026 | 16:00

Il Fondo Italiano d’Investimento Sgr entra con una quota di maggioranza nel capitale di Alimenta Produzioni, storico operatore italiano nel mercato della piadina romagnola. L’operazione, realizzata tramite il Fondo Italiano Agri&Food (FIAF), veicolo dedicato al sostegno delle eccellenze agroalimentari nazionali, avviene in partnership con il management esistente, che continuerà a guidare l’azienda partecipando all’investimento a supporto del percorso di sviluppo industriale e della crescita a medio-lungo termine.

piadina

Fondo Italiano sostiene Alimenta, leader nella piadina e nella pinsa

Alimenta Produzioni: una crescita in poco più di un decennio

Fondata nel 2013 con sede principale a Riccione (Rn), Alimenta è guidata dal fondatore e Ceo Valter Baldacci, insieme ai soci Alberto Fenati e Matteo Federici. L’azienda impiega 265 dipendenti e nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per circa 50 milioni di euro. «In poco più di dieci anni, Alimenta si è affermata come uno dei principali operatori nazionali nel segmento della piadina romagnola Igp», spiega Baldacci, «ampliando progressivamente il portafoglio prodotti includendo la pinsa e categorie affini».

Una piattaforma industriale strutturata tra Emilia-Romagna e Marche

Alimenta si rivolge prevalentemente alla grande distribuzione organizzata e ha sviluppato nel tempo una piattaforma industriale articolata su tre principali hub produttivi e logistici tra Emilia-Romagna e Marche. Accanto al mercato domestico, l’azienda ha progressivamente rafforzato la propria presenza internazionale, oggi superiore a un terzo dei ricavi complessivi, con attività in Regno Unito, Germania, Olanda, Polonia e Nord Europa, oltre che in Australia e Stati Uniti.

Investimenti e internazionalizzazione

Il percorso di internazionalizzazione è stato accompagnato da un piano di investimenti industriali rilevante, che ha portato alla realizzazione di impianti automatizzati e tecnologicamente avanzati. L’ingresso di Fondo Italiano mira a sostenere una nuova fase di sviluppo, rafforzando la presenza internazionale e consolidando la leadership nel mercato italiano. Particolare attenzione sarà dedicata alla pinsa, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e oggi rappresenta circa il 30% del fatturato.

Consulenze e partnership nell’operazione

Nell’operazione, Fondo Italiano è stato assistito da Giovannelli e Associati, Russo De Rosa, Deloitte, Erm, Ehs, Marsh e Andersen, mentre Alimenta Produzioni si è avvalsa di Ethica Group, PedersoliGattai e Fülcros. «Si tratta di un investimento pensato per accompagnare la nostra azienda verso nuovi mercati, senza rinunciare alla qualità e alla tradizione che ci hanno contraddistinto», conclude Baldacci.

Alimenta Produzioni piadina romagnola Fondo Italiano Agri&Food pinsa italiana food business Italia industria alimentare italiana internazionalizzazione food Riccione eccellenze agroalimentari mercato GDO
 
