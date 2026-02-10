L’inchiesta su Bioera si aggiunge a un’altra accusa di bancarotta già emersa nei mesi scorsi, relativa al crack di Ki Group srl , altra società del gruppo. La ministra è stata presidente della società fino al 2021, periodo che rientra nell’arco temporale oggetto di accertamenti da parte della magistratura.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata dalla Procura di Milano per un’ulteriore ipotesi di bancarotta, legata al fallimento di Bioera Spa , società attiva nel settore del biofood. Lo riferisce l'Ansa.

La ministra Daniela Santanchè indagata nuovamente per bancarotta La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata a Milano per una nuova ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera spa, società del settore biofood di cui è stata presidente fino al 2021

La ministra Daniela Santanchè indagata nuovamente per bancarotta La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata a Milano per una nuova ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera spa, società del settore biofood di cui è stata presidente fino al 2021