martedì 10 febbraio 2026

10 febbraio 2026 | 17:29

La ministra Daniela Santanchè indagata nuovamente per bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata a Milano per una nuova ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera spa, società del settore biofood di cui è stata presidente fino al 2021

10 febbraio 2026 | 17:29
 

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata dalla Procura di Milano per un’ulteriore ipotesi di bancarotta, legata al fallimento di Bioera Spa, società attiva nel settore del biofood. Lo riferisce l'Ansa.  

La ministra del Turismo Daniela Santanchè

L’inchiesta su Bioera si aggiunge a un’altra accusa di bancarotta già emersa nei mesi scorsi, relativa al crack di Ki Group srl, altra società del gruppo. La ministra è stata presidente della società fino al 2021, periodo che rientra nell’arco temporale oggetto di accertamenti da parte della magistratura. 

