La ministra Daniela Santanchè indagata nuovamente per bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata dalla Procura di Milano per un’ulteriore ipotesi di bancarotta, legata al fallimento di Bioera Spa, società attiva nel settore del biofood. Lo riferisce l'Ansa.
L’inchiesta su Bioera si aggiunge a un’altra accusa di bancarotta già emersa nei mesi scorsi, relativa al crack di Ki Group srl, altra società del gruppo. La ministra è stata presidente della società fino al 2021, periodo che rientra nell’arco temporale oggetto di accertamenti da parte della magistratura.