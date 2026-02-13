Ferragamo cerca nuovi partner per crescere negli hotel 5 stelle

La famiglia Ferragamo valuta un rafforzamento strategico nel comparto hotel di lusso attraverso l’eventuale apertura del capitale di Lungarno Collection, società attiva nella gestione di strutture cinque stelle tra Milano, Firenze e Roma. L’operazione, secondo indiscrezioni, sarebbe allo studio con il supporto di una banca d’affari italiana incaricata di sondare l’interesse di investitori istituzionali di lungo periodo, tra cui family office e fondi sovrani, per un ingresso di minoranza.

Una sala del Portrait di Milano

Il progetto riguarderebbe esclusivamente la gestione alberghiera e non la proprietà immobiliare, mantenendo così invariata la struttura patrimoniale. L’obiettivo sarebbe individuare un partner finanziario in grado di sostenere un piano di sviluppo focalizzato sull’espansione e sul consolidamento del brand, con particolare attenzione al marchio Portrait.

Il marchio Portrait traina ricavi e marginalità

Cuore della strategia è Portrait, marchio oggi protagonista della crescita più significativa all’interno del gruppo. Le tre strutture attive a Firenze, Roma e Milano rappresentano circa la metà del fatturato complessivo della società di gestione. Le performance evidenziano un posizionamento premium e una forte attrattività nel mercato dell’ospitalità di alta gamma.

Dal bilancio emerge che il Portrait Roma è cresciuto in misura maggiore (+12,4%) rispetto al mercato di riferimento, quando il segmento dei concorrenti diretti è diminuito del 9,8%. Anche il Portrait Milano, situato in corso Venezia all’interno del Monastero degli Umiliati, ha registrato un incremento del 49,8%, a fronte di una crescita del 4,8% nel segmento dei competitor diretti. L’hotel milanese, inaugurato nel novembre 2022, ha generato nel 2024 un aumento dei ricavi pari a 12,65 milioni di euro.

Questi risultati confermano la solidità del modello di gestione alberghiera di lusso, caratterizzato da un’elevata occupazione e da un pricing coerente con il posizionamento esclusivo.

Bilancio 2024: ricavi in aumento del 20% e utile in crescita del 69%

Lungarno Collection, controllata dalla holding Palazzo Feroni Finanziaria e guidata dall’amministratore delegato Valeriano Antonioli con la presidenza di Leonardo Ferragamo, ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 97 milioni di euro, in crescita rispetto agli 81 milioni dell’esercizio precedente, segnando un incremento vicino al 20%.

Leonardo Ferragamo, presidente di Lungarno Collection

La redditività evidenzia un trend ancora più marcato: il margine operativo lordo della gestione alberghiera ha raggiunto 29,2 milioni di euro (+25,9%), mentre l’utile si è attestato a 17,1 milioni, in aumento del 69%. Indicatori che rafforzano l’attrattività del gruppo agli occhi di investitori specializzati nel settore hospitality di fascia alta.

Scenario turismo Italia 2025-2026: record di presenze e grandi eventi

Il contesto macroeconomico appare favorevole. Secondo Confindustria Alberghi, nel 2025 l’Italia ha raggiunto il record di 476 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, trainato in particolare dalla componente internazionale (+4,1%).

Le prospettive per il 2026 restano positive anche grazie ai grandi eventi, tra cui le Olimpiadi di Milano-Cortina, che secondo stime recenti porteranno circa 2 milioni di turisti aggiuntivi tra Veneto e Lombardia. Un contesto che consolida l’interesse degli investitori verso il segmento hotel cinque stelle e le realtà con forte identità di brand.

L’eventuale operazione su Lungarno Collection resta in fase preliminare e subordinata alle valutazioni in corso. Tuttavia, i fondamentali economici, la crescita del marchio Portrait e il dinamismo del turismo italiano rappresentano elementi distintivi che sostengono la strategia di espansione nel settore alberghiero di lusso.