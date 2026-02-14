Menu Apri login
Il Vietnam spinge l’export di caffè: +26% in valore a gennaio 2026

Il Vietnam registra un forte aumento dell’export di caffè a gennaio 2026 con 180.000 tonnellate esportate per 981 milioni di dollari. Crescono volumi e prezzi medi, con effetti al rialzo anche sul costo nei bar europei

 
14 febbraio 2026 | 18:43

La tazzina di caffè parla sempre più vietnamita. Secondo il ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente del Vietnam, nel solo mese di gennaio 2026 le imprese del Paese asiatico hanno esportato 180.000 tonnellate di caffè per un valore complessivo di 981 milioni di dollari. Il dato evidenzia un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: +25,5% in volume e +26,6% in valore.

Il Vietnam spinge l’export di caffè: +26% in valore a gennaio 2026

La raccolta del caffè in Vietnam

Il prezzo medio all’esportazione si attesta intorno ai 5.450 dollari per tonnellata, in lieve aumento, mentre sul mercato interno il caffè verde viene venduto tra 3,85 e 3,89 dollari al chilogrammo. Numeri che confermano il ruolo strategico del Vietnam nel commercio globale della materia prima.

Prezzo del caffè al consumo: effetti sul mercato europeo

L’aumento delle quotazioni internazionali ha avuto ricadute dirette sul prezzo al consumo. In molte città europee una tazzina al bar ha già superato 1,50 euro e potrebbe raggiungere i 2 euro entro la fine del 2026, riflettendo l’andamento del mercato internazionale e le tensioni sulle filiere.

Germania, Italia e Spagna tra i principali mercati

A fine gennaio il caffè si conferma secondo prodotto agricolo vietnamita per valore di esportazione, preceduto solo da legno e prodotti derivati. Germania, Italia e Spagna rappresentano i tre principali mercati di sbocco, coprendo nel 2025 quasi il 30% del totale export, con un valore raddoppiato rispetto al 2024.

