Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 18 febbraio 2026  | aggiornato alle 14:22

Novità a cetara

Cetara cambia volto: svolta per due ristoranti simbolo della Costiera Amalfitana

A Cetara i gestori di Acquapazza, Marciante e Castiello, si dividono col secondo ora dedicato solo ad Acqua Pazza Gourmet, con una nuova farm delle alici a Raito, mentre il ristorante San Pietro passa a Luigi Della Monica

 
18 febbraio 2026 | 10:06

Cetara cambia volto: svolta per due ristoranti simbolo della Costiera Amalfitana

A Cetara i gestori di Acquapazza, Marciante e Castiello, si dividono col secondo ora dedicato solo ad Acqua Pazza Gourmet, con una nuova farm delle alici a Raito, mentre il ristorante San Pietro passa a Luigi Della Monica

18 febbraio 2026 | 10:06

18 febbraio 2026 | 10:06
 

A Cetara (Sa), borgo della Costiera Amalfitana noto a livello internazionale per la Colatura di Alici e le alici di Cetara, due cambiamenti importanti nel panorama ristorativo. Il primo riguarda il percorso dello storico ristorante Acquapazza. Dopo anni di attività condivisa nel locale, i due gestori Gennaro Castiello e Gennaro Marciante intraprendono strade separate.

Cetara cambia volto: Acquapazza cresce e San Pietro passa di mano

La sala del ristorante Acquapazza di Cetara (Sa)

Gennaro Marciante prosegue l’attività del ristorante situato a pochi passi dalla spiaggia, mantenendo saldo il presidio gastronomico locale. “Gennarino” Castiello invece si dedicherà interamente ad Acquapazza Gourmet, brand che identifica una linea di prodotti legata in particolare alla colatura di alici, contribuendo alla diffusione del simbolo gastronomico di Cetara anche grazie alla collaborazione con chef Pasquale Torrente del ristorante Al Convento, sempre a Cetara.

Cetara cambia volto: Acquapazza cresce e San Pietro passa di mano

Le celebri alici di Acquapazza Gourmet

L’azienda, nota per aver introdotto la boccetta con contagocce per dosare la colatura nei piatti, annuncia inoltre il rientro produttivo in Costiera Amalfitana. La produzione sarà trasferita da Battipaglia a Raito, all’ingresso della costa lato Salerno. L’acquisizione di un ex laboratorio di ceramiche e dei terreni circostanti consentirà la realizzazione di una nuova farm del mare, con spazi dedicati alla trasformazione e una sala degustazione, anche in terrazza, pensata per valorizzare le eccellenze ittiche del territorio.

Ristorante San Pietro: cambio di proprietà a Cetara

La seconda notizia riguarda il ristorante San Pietro, che passa da Francesco Tammaro a Luigi Della Monica, fondatore del marchio Armatore. Della Monica è già attivo nella ristorazione e nel settore delle conserve ittiche con La Dispensa di Armatore, Bib Gourmand per la Guida Michelin insieme Al Convento di Pasquale Torrente.

Il passaggio di proprietà apre a un nuovo corso per uno dei locali storici all’ingresso di Cetara. L’orientamento dichiarato da Luigi Della Monica, espresso recentemente al Taste di Firenze organizzato da Pitti Immagine, punta a una cucina semplice e diretta, nel segno della qualità e della valorizzazione delle materie prime locali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cetara Costiera Amalfitana Colatura di Alici alici di Cetara Acquapazza Gourmet farm del mare ristorante San Pietro Luigi Della Monica Francesco Tammaro Pasquale Torrente Gennaro Castiello Gennaro Marciante
