Fedegroup amplia la sua presenza a Firenze in altri tre Starhotels

Fedegroup, azienda italiana leader nei servizi food & beverage per l’hotellerie e nella gestione alberghiera, amplia la collaborazione con Starhotels assumendo la gestione della ristorazione di tre strutture 4 stelle a Firenze: Starhotels Michelangelo, Starhotels Tuscany e Starhotels Vespucci. L’operazione porta a 13 il numero complessivo degli alberghi Starhotels gestiti dal gruppo, rafforzando una partnership attiva dal 2004 e fondata su una visione condivisa dell’ospitalità.

Lo Starhotels Michelangelo di Firenze

L’accordo consolida un modello di collaborazione basato sulla specializzazione: Starhotels presidia l’identità alberghiera, mentre Fedegroup sviluppa e gestisce l’intera offerta F&B, trasformando la ristorazione in leva strategica di posizionamento e valore.

Offerta gastronomica: cucina toscana e respiro internazionale

La proposta gastronomica introdotta da Fedegroup nelle tre strutture fiorentine si distingue per un forte legame con il territorio e per la valorizzazione della cucina toscana, mantenendo al contempo un respiro internazionale coerente con il target business e leisure. Tra i piatti signature figura la Bistecca alla fiorentina, presente in tutti e tre i ristoranti come simbolo identitario, insieme a una selezione di ricette stagionali che privilegiano filiera corta, materie prime locali e qualità certificata. L’obiettivo è offrire un’esperienza gastronomica distintiva, capace di rafforzare l’attrattività delle strutture.

Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci: posizionamento strategico

I tre alberghi protagonisti di questa nuova partnership sono tre strutture importanti del capoluogo toscano. Lo Starhotels Michelangelo, situato nei pressi della Stazione Leopolda, dispone di 119 camere e suite ispirate al design italiano, combinando eleganza e comfort. Lo Starhotels Tuscany, con 102 camere e suite, si rivolge principalmente alla clientela business grazie a uno stile contemporaneo e lineare. Lo Starhotels Vespucci, con 79 camere arredate con mobili di pregio, si distingue per un carattere essenziale e funzionale. In ciascuna struttura, la ristorazione rappresenta un elemento centrale nell’esperienza complessiva dell’ospite.

Modello integrato per l’hospitality contemporanea

Mirko Sanna, ceo di Nabucco srl, società proprietaria di Fedegroup, ha dichiarato che con la nuova Fedegroup viene compiuto un passo significativo nell’evoluzione dell’azienda: da player specializzato nella gestione di servizi F&B a piattaforma integrata di soluzioni per l’hospitality, in grado di affiancare le strutture alberghiere lungo tutta la filiera, dalla consulenza strategica allo sviluppo dei concept fino alla gestione operativa. Ha aggiunto che la gestione delle tre strutture costituisce un ulteriore tassello di crescita e un segnale concreto della fiducia continuativamente riposta da Starhotels, sottolineando che la partnership si è consolidata negli anni grazie a una visione comune orientata a valorizzare l’esperienza degli ospiti attraverso format contemporanei, identità forti e una gestione in grado di coniugare performance e qualità.

Mirko Sanna, Ceo di Nabucco srl, società proprietaria di Fedegroup

Walter Sansò, head of F&B Operations di Starhotels, ha commentato che la collaborazione con Fedegroup costituisce per Starhotels un valore strategico nella gestione della ristorazione, settore sempre più centrale nell’esperienza complessiva degli ospiti. Con questa estensione, Fedegroup conferma il proprio ruolo di partner di riferimento per l’hospitality italiana, offrendo soluzioni flessibili - dal full management alla co-gestione - e puntando su performance, identità e valore esperienziale.