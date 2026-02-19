Bada come la fuma... a Sanremo: All’Antico Vinaio apre un temporary store per il festival

In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, All’Antico Vinaio apre un temporary store a Sanremo (Im), in via Nino Bixio, a pochi passi dal Teatro Ariston. L’iniziativa sarà attiva dal 23 febbraio al 1° marzo, in concomitanza con le serate della manifestazione, e rappresenta una presenza temporanea pensata per intercettare il flusso di visitatori e operatori che ogni anno anima la Riviera durante la settimana musicale. Lo spazio richiama l’impostazione del locale originario di Firenze, dove il "Bada come la fuma" del titolare Tommaso Mazzanti ha iniziato a diventare virale, con un allestimento che riprende materiali e atmosfere legate all’identità del marchio. L’apertura si inserisce nel percorso di crescita del format, oggi presente con numerosi punti vendita in Italia e all’estero.

Il fondatore di All‘Antico Vinaio Tommaso Mazzanti davanti al Teatro Ariston di Sanremo

Due ricette dedicate all’evento

Per l’occasione sono state ideate due schiacciate a tema, legate simbolicamente al Festival. La prima, denominata “Sanremo”, propone ingredienti che richiamano profumi e colori mediterranei. La seconda, “Carlo”, è un omaggio al conduttore e direttore artistico dell’edizione 2026, Carlo Conti, con una farcitura ispirata alla tradizione toscana.

Accanto alle novità restano disponibili alcune delle combinazioni più conosciute del brand, insieme a una proposta vegetariana. L’orario di apertura seguirà un calendario esteso, con attività quotidiana durante tutta la settimana del Festival. È prevista inoltre la distribuzione giornaliera di una spilla celebrativa in edizione limitata, senza obbligo di acquisto, con orario comunicato attraverso i canali social.

Un format pensato per la fruizione domestica

L’iniziativa lanciata a Sanremo rappresenta anche il debutto di un nuovo formato: una box condivisibile, composta da più schiacciate già porzionate, pensata per la fruizione domestica durante la visione delle serate televisive. Il servizio sarà disponibile in delivery in tutta Italia e, per gli ordini serali, includerà un pieghevole dedicato alle valutazioni degli artisti in gara, trasformando la cena in un momento partecipativo legato allo spettacolo.

La presenza del fondatore

Durante la settimana è prevista la visita del fondatore e amministratore delegato Tommaso Mazzanti, che incontrerà il pubblico nel temporary store.«Essere presenti a Sanremo durante il Festival significa portare il nostro modo di fare ristorazione nel cuore di uno degli eventi più rappresentativi del Paese - afferma -. Per noi è un orgoglio valorizzare il cibo italiano in un contesto che unisce musica e cultura. La schiacciata è condivisione, proprio come le serate davanti al palco dell’Ariston».