Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 24 febbraio 2026  | aggiornato alle 00:58 | 117587 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

dati istat

A gennaio inflazione stabile all’1%: a spingere i prezzi sono gli alimentari

A gennaio 2026 l’inflazione italiana segna +1,0% su base annua, il livello più basso da novembre 2024. I prezzi degli alimentari non lavorati (+2,5%) e lavorati (+1,9%) influenzano bar, ristoranti e carrello della spesa

 
23 febbraio 2026 | 19:00

A gennaio inflazione stabile all’1%: a spingere i prezzi sono gli alimentari

A gennaio 2026 l’inflazione italiana segna +1,0% su base annua, il livello più basso da novembre 2024. I prezzi degli alimentari non lavorati (+2,5%) e lavorati (+1,9%) influenzano bar, ristoranti e carrello della spesa

23 febbraio 2026 | 19:00
 

A gennaio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una crescita mensile del +0,4% e su base annua dell’1,0%, confermando le stime preliminari. L’Istat sottolinea che il livello dell’inflazione è il più basso dall’autunno 2024, con un rallentamento rispetto al +1,2% di dicembre.

Carrello della spesa gennaio 2026 cresce  19% su base annua

Gennaio 2026, prezzi alimentari +1,9%

Il rallentamento dell’inflazione è legato soprattutto all’andamento dei prezzi alimentari. I prodotti non lavorati registrano un incremento del +2,5%, mentre quelli lavorati salgono dell’1,9%. «La variazione dei prezzi degli alimentari influisce direttamente sulle strategie di acquisto e sui menu dei bar e dei ristoranti», spiegano gli analisti. Nel complesso, il tasso di crescita del carrello della spesa per generi alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona si attesta a +1,9%, leggermente inferiore alle stime preliminari (+2,1%) e al +2,2% di dicembre.

Oltre agli alimentari, a incidere sulla dinamica dei prezzi sono i servizi relativi all’abitazione (+4,4%), i tabacchi (+3,3%) e i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0%). Per il settore Horeca, queste variazioni possono tradursi in costi più elevati per approvvigionamento e gestione quotidiana. «Monitorare l’andamento dei prezzi resta essenziale per bar e ristoranti, sia per il controllo dei margini sia per la pianificazione dei menu», precisano gli esperti.

L’inflazione di fondo, al netto di alimentari freschi ed energetici, si attesta al +1,7%, confermando un quadro di stabilità relativa dei prezzi. Per gli operatori del settore Horeca, questo dato rappresenta un indicatore chiave per la gestione dei costi e l’adeguamento dei listini.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
inflazione prezzi alimentari bar ristoranti Horeca carrello della spesa istat
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Comavicola
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Bonduelle
Horeca Expoforum
Great Taste Italy
Comavicola
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Bonduelle
Horeca Expoforum
Per dell'Emilia Romagna
Siggi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026