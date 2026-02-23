Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 23 febbraio 2026

Maurizio Martina verso la guida della Fao? L’Italia spinge per la promozione

Maurizio Martina, attuale vicedirettore generale della Fao, è stato candidato dall’Italia alla guida dell’Organizzazione con l’obiettivo di rappresentare l’Italia e promuovere una posizione unitaria dell’Europa

 
23 febbraio 2026 | 12:54

Il governo italiano ha scelto di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. L’annuncio è stato dato a Bruxelles durante un punto stampa congiunto dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Maurizio Martina sarà candidato alla presidenza della Fao martina

Maurizio Martina sarà candidato alla presidenza della Fao

Secondo Lollobrigida, la candidatura di Martina sarà presentata nella giornata di lunedì 23 febbraio al Consiglio Agrifish, dove si discuteranno anche altre possibili candidature europee. «Ci saranno probabilmente altre candidature europee», ha spiegato il ministro, «noi chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto ad altre posizioni, altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale, ma crediamo che Martina abbia ben rappresentato l’Italia in questi anni alla Fao».

Attualmente Maurizio Martina ricopre il ruolo di vicedirettore generale della Fao, esperienza che lo ha visto impegnato in progetti legati alla sicurezza alimentare, allo sviluppo agricolo sostenibile e alle politiche di cooperazione internazionale. La sua candidatura punta a consolidare il ruolo dell’Italia negli organismi multilaterali dedicati al settore agroalimentare e a rafforzare la voce del Paese nelle scelte strategiche globali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Maurizio Martina Fao Italia vicedirettore agricoltura sicurezza politiche agricole Bruxelles Consiglio Agrifish francesco lollobrigida. antonio tajani
