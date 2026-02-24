Menu Apri login
Avolta sbarca nell’area food dell’aeroporto di Firenze con All’Antico Vinaio e Puro Gusto

Avolta debutta nel food & beverage all’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci di Firenze con due nuovi format: All’Antico Vinaio, con le note schiacciate di Tommaso Mazzanti, e Puro Gusto (coffee, bakery & fine food shop)

24 febbraio 2026 | 16:10
 

Avolta, realtà mondiale nel travel retail e nel food & beverage, di cui fa parte Autogrill, ha ufficialmente esteso la propria presenza all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, entrando nel segmento food & beverage. Già partner consolidato per l’offerta retail dello scalo, il gruppo ha inaugurato due nuovi format al piano terra, nell’area gate, rafforzando la propria rete regionale, che oggi conta 31 punti vendita e 586 dipendenti.

All’Antico Vinaio arriva in aeroporto a Firenze

«L’ingresso nel food & beverage a Firenze, dove eravamo già presenti con il retail, potenzia la nostra presenza sul canale aeroportuale e rappresenta un passo strategico nella crescita in Italia», ha spiegato Massimiliano Santoro, ceo Italy di Avolta. «L’aeroporto Amerigo Vespucci è uno snodo fondamentale per turismo e business, e i nuovi format offrono ai passeggeri un’esperienza legata al territorio, integrando eccellenze gastronomiche lungo il percorso di viaggio».

All’Antico Vinaio e Puro Gusto: due format sullo scalo

Tra le nuove aperture, All’Antico Vinaio porta le celebri schiacciate di Tommaso Mazzanti, preparate al momento con ingredienti selezionati. L’insegna offre ai viaggiatori un ultimo assaggio della tradizione gastronomica toscana prima dell’imbarco, confermando il valore identitario del brand a livello internazionale. Il secondo concept, Puro Gusto, unisce il rito del bar italiano alla caffetteria internazionale, proponendo un moderno coffee, bakery & fine food shop. Il format offre caffetteria, dolci e snack pensati per una pausa ricercata, pensata per chi viaggia e desidera qualità e rapidità senza rinunciare all’esperienza gastronomica.

Valorizzare le eccellenze toscane

Oltre alla presenza aeroportuale, Avolta promuove le produzioni locali anche lungo la rete autostradale. Tra le proposte figurano Cantuccini Toscani Igp, Pecorino Toscano Dop e vini come Chianti Docg, Brunello di Montalcino Docg e Vin Santo Doc, garantendo un legame tra viaggio, gusto e territorio che si riflette in tutti i canali dell’azienda.

© Riproduzione riservata

 
Avolta Firenze aeroporto Amerigo Vespucci Food & Beverage All’Antico Vinaio Puro Gusto Toscana
