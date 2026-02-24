Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 24 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:21 | 117609 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

+1,9% sul 2024

Turismo, Verona cresce ancora: sfiorata quota 20 milioni di presenze nel 2025

Incremento dell’1,9% rispetto al 2024, con oltre 15,7 milioni di arrivi dall’estero (+2,2%) che hanno spinto i flussi complessivi e portato la componente internazionale a pesare per quasi l’80% del totale

 
24 febbraio 2026 | 16:53

Turismo, Verona cresce ancora: sfiorata quota 20 milioni di presenze nel 2025

Incremento dell’1,9% rispetto al 2024, con oltre 15,7 milioni di arrivi dall’estero (+2,2%) che hanno spinto i flussi complessivi e portato la componente internazionale a pesare per quasi l’80% del totale

24 febbraio 2026 | 16:53
 

Il turismo veronese ha chiuso il 2025 sfiorando i 20 milioni di presenze. Un traguardo che vale un +1,9% rispetto all’anno precedente e che, soprattutto, consolida un recupero ormai strutturale rispetto al 2019, quando i visitatori si erano fermati poco sopra i 18 milioni. Oggi il divario con il pre-Covid è stato colmato e superato di oltre il 10%. A riportare questi numeri la Camera di Commercio di Verona su dati della Regione Veneto base Istat.

verona

A Verona sfiorati i 20 milioni di presenze turistiche nel 2025

A sostenere l’incremento, così come accaduto su tutto il territorio nazionale, è stata ancora una volta la componente internazionale. Gli stranieri hanno superato quota 15,7 milioni di presenze, in aumento del 2,2%, arrivando a coprire quasi l’80% dei flussi complessivi. Detto ciò, anche il mercato domestico ha tenuto, con circa 4,2 milioni di presenze italiane e una crescita dello 0,5%, segnale di una domanda interna stabile che ha continuato a frequentare lago, città d’arte ed entroterra. «La nostra provincia si è confermata tra le mete turistiche più apprezzate, soprattutto dai viaggiatori stranieri - ha commentato Paolo Arena, presidente dell’ente camerale. Un risultato che nasce dal lavoro sinergico dell’intero sistema turistico veronese, dei sindaci e di tutti gli operatori impegnati nella valorizzazione e promozione del territorio, anche grazie al contributo determinante della Destination Verona & Garda Foundation, di cui la Camera di Commercio è capofila. Un modello di sviluppo strategico e coeso che continua a tradursi in risultati concreti e tangibili».

Guardando alla distribuzione territoriale, il lago di Garda ha mantenuto il suo ruolo di baricentro del sistema, concentrando il 74% dei flussi provinciali con quasi 14,8 milioni di presenze. I volumi sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto al 2024 (+0,3%), a conferma di una destinazione che ha raggiunto una maturità tale da garantire continuità anche in assenza di picchi improvvisi. La città ha invece registrato un progresso più marcato: +6,4%, oltre 3,3 milioni di presenze, trainata in particolare dal ritorno deciso dei visitatori stranieri. Un segnale interessante perché indica una ripresa piena dei city break e del turismo culturale internazionale.

Ancora più dinamica è stata l’area dei cosiddetti “4 Marchi” - Lessinia, Valpolicella, Soave-Est veronese e Pianura dei Dogi - che ha messo a segno la migliore performance percentuale con un +6,9% complessivo e circa 1,8 milioni di presenze. In questo caso è stata la componente estera a fare la differenza, con un incremento in doppia cifra (+12%) che ha spinto territori tradizionalmente più legati al turismo di prossimità verso una dimensione sempre più internazionale. È un passaggio che racconta di una diversificazione dell’offerta e di una capacità crescente di intercettare pubblici nuovi, attratti da vino, paesaggio, outdoor e borghi.

Il mappamondo delle presenze ha confermato alcune certezze e ha riservato qualche movimento interessante. La Germania è rimasta saldamente al primo posto con oltre 6,8 milioni di visitatori, pur registrando una flessione del 4,6% rispetto al 2024. I Paesi Bassi hanno consolidato la seconda posizione con più di 1,4 milioni di turisti e una crescita dell’1,7%, mentre il Regno Unito ha compiuto un balzo significativo: +20% e oltre un milione di presenze. Gli Stati Uniti hanno segnato un +16,7% arrivando a 319mila presenze, dato che ha confermato l’interesse del mercato americano per Verona e il suo territorio. Tra i Paesi europei hanno contribuito anche Polonia (+6,9%) e Austria (+3,1%).

© Riproduzione riservata STAMPA

 
verona turismo veneto Paolo Arena
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Per dell'Emilia Romagna
Horeca Expoforum
Best Wine Stars
Great Taste Italy
Per dell'Emilia Romagna
Horeca Expoforum
Best Wine Stars
Italmill
Alaska Sea Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026