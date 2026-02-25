Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 25 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:55 | 117638 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

entro marzo

Concessioni balneari, il governo annuncia il nuovo bando tipo

Il governo presenta un bando tipo per le concessioni balneari, con suddivisione in lotti e indennizzi. L’obiettivo è favorire la partecipazione delle microimprese e assicurare continuità e regole certe

 
25 febbraio 2026 | 16:56

Concessioni balneari, il governo annuncia il nuovo bando tipo

Il governo presenta un bando tipo per le concessioni balneari, con suddivisione in lotti e indennizzi. L’obiettivo è favorire la partecipazione delle microimprese e assicurare continuità e regole certe

25 febbraio 2026 | 16:56
 

In vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari richiesti dall’Unione Europea, il governo ha predisposto un bando tipo che, nelle intenzioni del governo, mira a garantire equilibrio tra grandi gruppi e microimprese. La misura, che dovrà essere bollinata il 26 febbraio e adottata entro fine marzo, introduce la suddivisione in lotti e prevede la partecipazione di operatori più piccoli, per evitare che le spiagge finiscano nelle mani dei grandi investitori o di soggetti stranieri.

Concessioni balneari il governo annuncia il nuovo bando tipo

Concessioni balneari, il governo annuncia il bando

Il bando contempla anche la possibilità di un indennizzo per gli investimenti non ammortizzati, un meccanismo pensato per tutelare le imprese esistenti e garantire regole chiare al settore. «Questo non significa ledere la concorrenza, come dice la Commissione Ue, ma dare continuità alle imprese e certezze al comparto», ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera. L’obiettivo è assicurare che le concessioni balneari continuino a rappresentare un equilibrio tra sviluppo economico e presenza delle attività locali.

Il nuovo schema prevede che le concessioni siano suddivise in lotti più piccoli, favorendo la partecipazione di microimprese locali. In questo modo, secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrà garantire un settore più equilibrato e sostenibile, evitando concentrazioni che penalizzerebbero i piccoli operatori.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
concessioni balneari microimprese bando lotti indennizzo investimenti settore turistico Ministero Trasporti Salvini UE spiagge italiane
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Molino Grassi
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Parmigiano Reggiano
Great Taste Italy
Molino Grassi
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Parmigiano Reggiano
Bonduelle
Per dell'Emilia Romagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026