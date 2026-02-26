Il coregone torna nei laghi di Garda e Iseo: 33 milioni di piccoli esemplari in acqua

Dopo anni di attese, è partita finalmente l'operazione ripopolamento dei laghi di Garda e Iseo con l'immissione di 33 milioni di piccoli esemplari di coregone. La campagna 2025-2026, promossa dalla Regione Lombardia, è entrata nel vivo dopo che le operazioni di incubazione hanno mostrato numeri delle acque solidi sul Sebino e in netto miglioramento sul Benaco rispetto ai precedenti rilevamenti.

Il ritorno del coregone: 33 milioni di piccoli esemplari tra Garda e Iseo

«La campagna di quest’anno - ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi - assume un significato davvero importante, perché segna il ritorno del coregone nel Garda dopo cinque anni di stop forzato per un divieto che abbiamo potuto superare grazie a un intervento legislativo “ad hoc” del Parlamento e a un rapido provvedimento autorizzativo di Regione Lombardia. Oggi plaudiamo a un lavoro corale tra pescatori professionali, tecnici, Polizia provinciale e Regione, ma anche alla scelta di affiancare all’esperienza maturata sul campo protocolli aggiornati, capaci di migliorare l’efficacia delle operazioni».

La campagna ha riguardato la riproduzione del coregone attraverso la cattura in deroga dei riproduttori selvatici e la successiva spremitura e fecondazione di oltre 51 milioni di uova negli incubatoi ittici regionali di Clusane d’Iseo e Desenzano del Garda (Bs). Dalla produzione ottenuta sono state introdotte nel lago d’Iseo, tra l’11 e il 13 febbraio 2026, cinque milioni di larve distribuite tra basso e alto lago nelle province di Brescia e Bergamo. Nel Garda le serate di conferimento sono state nove, con circa 28 milioni di larve distribuite in diverse località della sponda bresciana.

Per il 2026 proseguiranno inoltre le campagne produttive già previste per i due laghi, con l'immissione di trota marmorata, luccio e tinca nel lago d’Iseo e di trota marmorata e luccio nel lago di Garda. Inoltre, nelle acque del più grande lago italiano prosegue il percorso di riproduzione sperimentale del carpione, che ha già consentito, lo scorso anno, la semina di circa 10mila esemplari grazie ai nuovi protocolli sviluppati con i partner tecnici. Il coregone, ricordiamo, è una specie che si è inserita perfettamente negli equilibri dei nostri ecosistemi lacustri ed è un riferimento per la pesca professionale e l’economia turistica ed enogastronomica delle comunità rivierasche.

Di Renato Andreolassi