Sardegna, turismo da record nel 2025: sfondata quota 20 milioni di presenze

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 26 febbraio 2026

prima volta

26 febbraio 2026 | 13:18

26 febbraio 2026 | 13:18
 

Nel 2025, per la prima volta, le presenze turistiche in Sardegna hanno superato la soglia dei 20 milioni. Il dato finale, da record, ha infatti raggiunto quota 21.802.414, con oltre 5 milioni di arrivi (quindi circa 4,3-4,4 notti di permanenza media per turista): un +15% rispetto al 2024 e un +33% sul 2023. Numeri che fotografano un’accelerazione netta e che, letti insieme, raccontano un cambio di passo evidente. Intanto, è cresciuta anche la bassa stagione, con flussi distribuiti in modo più omogeneo lungo l’anno, mentre la capacità ricettiva è aumentata del 30%, segno di un sistema che ha ampliato l’offerta e ha scelto di attrezzarsi per sostenere una domanda più ampia e meno concentrata.

Sardegna

Un 2025 da record per la Sardegna: 21,8 milioni di presenze turistiche

Allo stesso modo, anche il fronte dei trasporti ha confermato la tendenza. Nel 2025 gli aeroporti sardi hanno superato gli 11 milioni di passeggeri, registrando un +5% sull’anno precedente. E proprio osservando questi movimenti si coglie un altro passaggio significativo: è cambiata la composizione dei flussi. Se nel biennio 2023-2024 italiani e stranieri si dividevano quasi equamente il totale, nel 2025 i visitatori provenienti dall’estero hanno raggiunto il 56%, contro il 44% di turisti italiani. Un riequilibrio che sposta l’isola dentro una dimensione sempre più internazionale e che incide sul modo in cui la Sardegna si posiziona sui mercati.

«Il 2025 è stato l’anno dei record per il turismo in Sardegna - ha detto con soddisfazione l’assessore regionale del Turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu. Abbiamo superato la soglia storica dei 20 milioni di presenze, raggiungendo quota 21.802.414, con oltre 5 milioni di arrivi, pari a un +15% rispetto al 2024 e un +33% rispetto al 2023. Significativo è anche il dato relativo alla bassa stagione, con un incremento costante dei flussi che testimonia la crescente attrattività dell’isola anche nei mesi meno tradizionalmente turistici. A questi numeri si aggiunge una crescita del +30% della capacità ricettiva, segno di un sistema sempre più strutturato e competitivo».

E poi ci sono i riconoscimenti e gli eventi che hanno contribuito a rafforzare la visibilità dell’isola sui mercati globali. «La Sardegna è stata designata Top Destination 2026 da Lonely Planet, unica fra le regioni europee: un riconoscimento che ci colloca ai vertici del turismo mondiale - ha aggiunto Cuccureddu. Questo si aggiunge alla proclamazione di Cala Goloritzè come spiaggia più bella del mondo, l’iscrizione di 18 siti di Domus de Janas nella lista Unesco del patrimonio culturale dell’umanità e l’annuncio di un nuovo collegamento aereo diretto tra New York e Olbia, operativo dal prossimo 21 maggio».

Sul fronte della programmazione, l’assessore ha richiamato le azioni previste dall’accordo per lo sviluppo e la coesione, dall’itinerario delle sette Città Regie ai progetti dedicati ai borghi e alle porte di accesso dell’isola, fino al modello dell’albergo diffuso. «Abbiamo inoltre avviato - ha proseguito l’assessore - nuovi progetti per il turismo accessibile e importanti iniziative di ricerca e sviluppo dedicate alla transizione digitale e alla valorizzazione dei dati, tra cui il Progetto GeoPodcast-Loquis, che racconta l’isola attraverso una narrazione sonora diffusa e innovativa. Questi grandi risultati - ha sottolineato e concluso l’assessore - non arrivano per caso: sono il frutto di una strategia che coniuga identità, sostenibilità e innovazione. La Sardegna è oggi una destinazione completa, competitiva e riconosciuta ovunque».

turismo sardegna Franco Cuccureddu
