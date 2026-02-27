Menu Apri login
dati istat

27 febbraio 2026 | 15:39

Fatturato industria: ok beni strumentali e di consumo, energia in calo

A dicembre 2025 l’industria italiana cresce in valore (+3,6%) e volume (+4,8%), con i beni di consumo a guidare l’aumento. Anche i servizi segnano progressi (+2,9% in valore), con il commercio all’ingrosso in evidenza

27 febbraio 2026 | 15:39
 

A dicembre 2025 l’industria italiana registra un moderato aumento del fatturato, corretto per i fattori stagionali, con un +0,5% in valore e un +1,7% in volume rispetto al mese precedente. Sul mercato interno le vendite restano sostanzialmente stabili in valore, mentre crescono del 2,3% in volume. L’estero mostra incrementi sia in valore (+1,3%) sia in volume (+0,7%).

Fatturato industria: bene beni strumentali e di consumo energia in calo

Fatturato industria e servizi in leggero recupero a dicembre 2025

Beni di consumo e strumentali guidano la crescita

Gli indici destagionalizzati evidenziano un aumento per i beni di consumo (+1,4%) e per i beni intermedi (+0,7%), mentre l’energia perde terreno con -1,6% e i beni strumentali segnano un lieve calo con -0,2%. «Si conferma un quadro di crescita moderata ma diffusa - spiega il commento statistico - con un miglioramento generalizzato sia nell’industria sia nei servizi».

Per il settore dei servizi, dicembre chiude con +1,0% in valore e +0,8% in volume, trainati dal commercio all’ingrosso (+0,8% e +1,3%) e dagli altri servizi (+1,1% e +0,8%). Nel quarto trimestre i dati confermano una crescita moderata in entrambi i comparti.

Su base annua, il fatturato dell’industria segna +3,6% in valore e +4,8% in volume, con aumenti sia sul mercato interno sia su quello estero. Nei servizi la crescita tendenziale è pari a +2,9% in valore e +2,7% in volume. I beni strumentali e di consumo hanno trainato la ripresa industriale, mentre nei servizi l’informazione e comunicazione ha mostrato maggiore vivacità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
fatturato industria beni di consumo commercio servizi distribuzione alimentare Istat
