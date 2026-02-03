L’Italia mantiene il primato europeo nell’ortofrutta nonostante il calo produttivo

L'Italia mantiene una posizione di primo piano nel panorama ortofrutticolo europeo, confermandosi leader nella produzione di kiwi, uva da tavola, nocciole - nonostante il drastico ridimensionamento produttivo registrato nel 2025 - e pomodoro da industria. Il nostro Paese si colloca inoltre al secondo posto in Europa per arance e pesche nettarine, a testimonianza di una filiera che resta strategica per l’agricoltura nazionale, pur in un contesto sempre più complesso.

Ortofrutta italiana sopra i 10 miliardi di export

Export oltre i 10 miliardi: l’ortofrutta traina il commercio estero

Secondo Confagricoltura, l’analisi dei primi dieci mesi del 2025, ultimi dati disponibili, evidenzia come l’ortofrutta fresca e trasformata abbia superato i 10 miliardi di euro di export, con una crescita del +6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che consolida il comparto come uno dei principali motori dell’export agroalimentare italiano. La Germania si conferma il primo mercato di sbocco, mentre sul fronte degli scambi complessivi si registra anche un aumento delle importazioni, cresciute del 12,8% rispetto al 2024. Un dato che riflette sia la pressione sui mercati interni sia le difficoltà produttive legate all’andamento climatico.

Un settore che vale un quarto dell’agricoltura italiana

Il comparto ortofrutticolo resta uno dei pilastri dell’agricoltura nazionale. Il solo segmento del fresco sfiora i 17 miliardi di euro di valore, rappresentando circa un quarto della produzione agricola italiana complessiva. Tuttavia, il 2025 segna anche un lieve calo produttivo (-2,4%) rispetto all’anno precedente, attribuibile principalmente agli effetti del clima, sempre più instabile e imprevedibile. Un quadro che impone riflessioni su competitività, sostenibilità e capacità di adattamento delle imprese agricole, chiamate a confrontarsi con costi crescenti e mercati in continua evoluzione.

Confagricoltura torna a Fruit Logistica a Berlino

In questo scenario si inserisce la partecipazione di Confagricoltura a Fruit Logistica, una delle più importanti fiere internazionali dedicate all’ortofrutta, in programma a Berlino dal 4 al 6 febbraio. Un appuntamento ormai consolidato per il settore, che ogni anno richiama operatori, buyer e istituzioni da tutto il mondo. Dal 2013, il primo giorno della manifestazione coincide con la serata-evento istituzionale organizzata da Confagricoltura in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e FruitImprese, a cui negli ultimi anni si sono affiancate anche le altre organizzazioni agricole.

Mercati e regole al centro del confronto istituzionale

Alla presenza dell’ambasciatore italiano e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il programma prevede una tavola rotonda dal titolo «Il settore ortofrutticolo tra incertezze dei mercati e sfide regolatorie». L’incontro sarà introdotto da Matthias Geuder (Eurogroup-Gruppo Rewe) e vedrà la partecipazione del presidente di Confagricoltura e del Copa Massimiliano Giansanti, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni promotrici. Un’occasione di confronto su temi centrali come l’evoluzione della domanda, le politiche europee e il futuro della competitività del sistema ortofrutticolo. Nel corso dei tre giorni di fiera, lo spazio espositivo di Confagricoltura ospiterà un fitto calendario di dibattiti e presentazioni, dedicati ai principali progetti e alle criticità del comparto. Le Unioni di Salerno e Latina, presenze storiche a Berlino, si confermano promotrici di momenti di approfondimento e confronto operativo. A queste iniziative si affianca anche una panoramica internazionale proposta dall’azienda SIPO e dall’Unione di Rimini, con uno sguardo ai mercati esteri e alle nuove dinamiche della filiera globale.