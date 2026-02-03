SpesaSospesa.org insegna ai bambini come dare nuova vita al cibo avanzato

Menu Apri login
martedì 03 febbraio 2026

03 febbraio 2026 | 18:55

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, Fondazione Lab00 ETS ha promosso un’attività educativa presso la Casa dei Bambini - Scuola Montessori di via Arosio a Milano, coinvolgendo le classi della scuola primaria in un incontro dedicato al consumo consapevole e al valore del cibo. L’incontro con i bambini e le bambine è stato l’occasione per presentare SpesaSospesa.org, progetto solidale che si occupa del recupero delle eccedenze alimentari dalla grande distribuzione, redistribuendole a famiglie fragili sul territorio.

Fondazione Lab00 ETS ha promosso un’attività educativa presso la Casa dei Bambini - Scuola Montessori a Milano

Attraverso un dialogo partecipato, gli alunni hanno condiviso ricette anti-spreco e idee creative per dare nuova vita ai cibi avanzati o imperfetti. Una banana troppo matura diventa un banana split, il pane raffermo si trasforma in panzanella o in una pizza dal nome simbolico “Fermo! Il pane raffermo”, mentre gli scarti alimentari trovano una seconda funzione come compost per l’orto.

Ricette creative e buone pratiche: i bambini protagonisti del cambiamento

L’attività ha stimolato una riflessione concreta sullo spreco alimentare, mostrando come anche piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza. Dalle proposte emerse in classe, è nato un racconto collettivo fatto di riuso del cibo, attenzione alle risorse e rispetto per l’ambiente. Il progetto ha coinvolto anche le famiglie della scuola dell’infanzia, rafforzando il messaggio educativo oltre le mura scolastiche e favorendo una partecipazione condivisa.

Generosità e condivisione: il valore educativo della donazione solidale

Durante l’incontro si è parlato anche di solidarietà e responsabilità civica. I bambini hanno scelto di aderire simbolicamente al progetto con una donazione di 1 euro, comprendendo come ogni cittadino possa contribuire in modo concreto al sostegno di chi si trova in difficoltà. È stato spiegato che le donazioni raccolte vengono utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità, destinati alle famiglie più fragili del territorio milanese.

Francesco Lasaponara, Presidente di Fondazione Lab00 e co-fondatore di SpesaSospesa.org

Educazione civica alimentare: un progetto che lascia il segno

L’iniziativa si inserisce in un percorso di educazione civica alimentare, dimostrando come la consapevolezza sul valore del cibo possa svilupparsi fin dall’infanzia. Il 4 febbraio la Fondazione tornerà nella scuola per condividere con le classi i materiali e i disegni realizzati, restituendo anche i risultati concreti dell’impegno dei bambini. La dott.ssa Elena Albieri, Coordinatrice delle attività educative e didattiche dell’istituto milanese, ha accolto i referenti di SpesaSospesa.org, che hanno presentato il progetto alle classi.

I numeri di SpesaSospesa.org a Milano: impatto sociale e ambientale

Oggi, grazie al progetto SpesaSospesa.org, a Milano sono state distribuite circa 439 tonnellate di prodotti, di cui 125 tonnellate di beni a rischio spreco, evitando l’emissione di 267 tonnellate di CO2 legate allo smaltimento delle eccedenze. Un risultato che equivale a oltre 820.000 pasti donati a 5.400 beneficiari sul territorio milanese.

«Educare al rispetto del cibo e al valore etico della condivisione è il primo passo per una società più consapevole e solidale,» dichiara Francesco Lasaponara, Presidente di Fondazione Lab00 e co-fondatore di SpesaSospesa.org - «Vedere bambini così piccoli riflettere sulle conseguenze dello spreco e proporre soluzioni creative dimostra quanto l’educazione possa incidere sul cambiamento culturale necessario per un futuro responsabile e sostenibile».

spreco alimentare SpesaSospesa.org educazione alimentare consumo consapevole Fondazione Lab00 ETS Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare
 
