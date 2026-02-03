SpesaSospesa.org insegna ai bambini come dare nuova vita al cibo avanzato

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, Fondazione Lab00 ETS ha promosso un’attività educativa presso la Casa dei Bambini - Scuola Montessori di via Arosio a Milano, coinvolgendo le classi della scuola primaria in un incontro dedicato al consumo consapevole e al valore del cibo. L’incontro con i bambini e le bambine è stato l’occasione per presentare SpesaSospesa.org, progetto solidale che si occupa del recupero delle eccedenze alimentari dalla grande distribuzione, redistribuendole a famiglie fragili sul territorio.

Fondazione Lab00 ETS ha promosso un’attività educativa presso la Casa dei Bambini - Scuola Montessori a Milano

Attraverso un dialogo partecipato, gli alunni hanno condiviso ricette anti-spreco e idee creative per dare nuova vita ai cibi avanzati o imperfetti. Una banana troppo matura diventa un banana split, il pane raffermo si trasforma in panzanella o in una pizza dal nome simbolico “Fermo! Il pane raffermo”, mentre gli scarti alimentari trovano una seconda funzione come compost per l’orto.

Ricette creative e buone pratiche: i bambini protagonisti del cambiamento

L’attività ha stimolato una riflessione concreta sullo spreco alimentare, mostrando come anche piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza. Dalle proposte emerse in classe, è nato un racconto collettivo fatto di riuso del cibo, attenzione alle risorse e rispetto per l’ambiente. Il progetto ha coinvolto anche le famiglie della scuola dell’infanzia, rafforzando il messaggio educativo oltre le mura scolastiche e favorendo una partecipazione condivisa.

Generosità e condivisione: il valore educativo della donazione solidale

Durante l’incontro si è parlato anche di solidarietà e responsabilità civica. I bambini hanno scelto di aderire simbolicamente al progetto con una donazione di 1 euro, comprendendo come ogni cittadino possa contribuire in modo concreto al sostegno di chi si trova in difficoltà. È stato spiegato che le donazioni raccolte vengono utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità, destinati alle famiglie più fragili del territorio milanese.

Francesco Lasaponara, Presidente di Fondazione Lab00 e co-fondatore di SpesaSospesa.org

Educazione civica alimentare: un progetto che lascia il segno

L’iniziativa si inserisce in un percorso di educazione civica alimentare, dimostrando come la consapevolezza sul valore del cibo possa svilupparsi fin dall’infanzia. Il 4 febbraio la Fondazione tornerà nella scuola per condividere con le classi i materiali e i disegni realizzati, restituendo anche i risultati concreti dell’impegno dei bambini. La dott.ssa Elena Albieri, Coordinatrice delle attività educative e didattiche dell’istituto milanese, ha accolto i referenti di SpesaSospesa.org, che hanno presentato il progetto alle classi.

I numeri di SpesaSospesa.org a Milano: impatto sociale e ambientale

Oggi, grazie al progetto SpesaSospesa.org, a Milano sono state distribuite circa 439 tonnellate di prodotti, di cui 125 tonnellate di beni a rischio spreco, evitando l’emissione di 267 tonnellate di CO2 legate allo smaltimento delle eccedenze. Un risultato che equivale a oltre 820.000 pasti donati a 5.400 beneficiari sul territorio milanese.

«Educare al rispetto del cibo e al valore etico della condivisione è il primo passo per una società più consapevole e solidale,» dichiara Francesco Lasaponara, Presidente di Fondazione Lab00 e co-fondatore di SpesaSospesa.org - «Vedere bambini così piccoli riflettere sulle conseguenze dello spreco e proporre soluzioni creative dimostra quanto l’educazione possa incidere sul cambiamento culturale necessario per un futuro responsabile e sostenibile».