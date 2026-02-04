Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 04 febbraio 2026

eDreams: multa da 9 milioni per pratiche ingannevoli legate al programma fedeltà

LAutorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha comminato una sanzione di 9 milioni di euro all’agenzia di viaggi online eDreams per l’uso dei cosiddetti “dark patterns”, strumenti digitali ingannevoli progettati per influenzare le scelte dei consumatori. L’indagine si è concentrata sul programma fedeltà Prime, che secondo l’Antitrust avrebbe sfruttato meccanismi non trasparenti per indurre all’iscrizione.

L'Antitrust multa eDreams: 9 milioni per pratiche ingannevoli nel programma fedeltà

Dall‘Antitrus una multa da 9 milioni a eDreams

Conti alla rovescia e offerte presentate come limitate

Secondo quanto rilevato dall’Autorità, eDreams avrebbe esercitato pressione sui clienti attraverso conti alla rovescia e la presentazione di offerte come se fossero in numero limitato. «Le informazioni sul programma Prime e sugli sconti disponibili non erano chiare», spiega l’Antitrust, evidenziando come la trasparenza sulle condizioni economiche e sul costo effettivo dell’iscrizione fosse insufficiente.

Addebiti non autorizzati e difficoltà di uscita dal programma

L’indagine ha inoltre rilevato che l’azienda addebitava l’offerta annuale senza comunicazioni preventive ai clienti che provavano a iscriversi al periodo di prova ma non ne avevano i requisiti, e ostacolava in vari modi l’uscita dal programma fedeltà. L’Autorità sottolinea come tali pratiche abbiano influito sulla libertà di scelta dei consumatori e sulla correttezza delle transazioni online, comportando così la sanzione da 9 milioni di euro.

L'Antitrust multa eDreams: 9 milioni per pratiche ingannevoli

La sanzione è legata alla gestione del programma fedeltà Prime

L’intervento dell’AGCM richiama l’attenzione sulla necessità di garantire trasparenza e correttezza nelle piattaforme di prenotazione online, in un mercato turistico sempre più digitale, dove la fidelizzazione dei clienti deve essere bilanciata con l’informazione chiara sui costi e le condizioni dei programmi fedeltà.

