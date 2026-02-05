Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 05 febbraio 2026  | aggiornato alle 21:13 | 117236 articoli pubblicati

Hotel de la Poste nel mirino degli hacker durante le Olimpiadi: sventato cyberattacco

L’Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo è stato vittima di un attacco informatico durante la campagna legata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La struttura ha evitato interruzioni del sito e problemi nelle prenotazioni

 
05 febbraio 2026 | 19:20

LHotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo (Bl) è stato colpito da un attacco informatico nell’ambito della campagna legata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Durante questo periodo si è infatti registrata campagna di cyberattacchi che ha interessato siti istituzionali, strutture pubbliche e realtà turistiche legate ai Giochi olimpici invernali.

L'Hotel de la Poste è stato vittima di un attacco hacker Hotel de la Poste nel mirino degli hacker durante le Olimpiadi: sventato cyberattacco

Hotel de la Poste: cosa è successo

Hotel de la Poste ha registrato un significativo incremento di traffico malevolo verso il proprio sito. Presumibilmente riconducibile a tecniche di denial-of-service (DDoS), l’attacco aveva l’obiettivo di provocare disservizi digitali e interferire con le prenotazioni online. L’intervento tempestivo del fornitore tecnologico Blastness, ha permesso di filtrare il traffico malevolo e mitigare l’impatto, salvaguardando l’esperienza dei clienti e la continuità operativa della struttura. La struttura, tra le più note della località alpina, ha infatti subito l’attacco senza che le prenotazioni e la gestione delle camere venissero compromesse. 

Gherardo Manaigo, proprietario della struttura e presidente del Distretto Turistico Dolomiti Bellunesi, racconta l’esperienza: «Sono grato all'azienda per la rapidità e la competenza con cui è intervenuto. In situazioni delicate come questa, poter contare su un partner tecnologico affidabile fa davvero la differenza. Grazie all’intervento, abbiamo potuto ripristinare le attività in tempi molto contenuti e tutelare la continuità del servizio ai nostri clienti».

© Riproduzione riservata

 
hacker milano cortina olimpiadi blastness Hotel de la Poste Cortina d’Ampezzo cyberattacco hotel sicurezza
 
