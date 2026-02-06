Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 06 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:50 | 117263 articoli pubblicati

Fao: prezzi alimentari in calo, produzione record per i cereali nel 2025

I prezzi mondiali delle materie prime alimentari registrano un calo per il quinto mese consecutivo, con ribassi per latticini, carne e zucchero. Le scorte globali di cereali sono previste al 31,8%, il livello più alto dal 2001

 
06 febbraio 2026 | 13:17

Fao: prezzi alimentari in calo, produzione record per i cereali nel 2025

I prezzi mondiali delle materie prime alimentari registrano un calo per il quinto mese consecutivo, con ribassi per latticini, carne e zucchero. Le scorte globali di cereali sono previste al 31,8%, il livello più alto dal 2001

06 febbraio 2026 | 13:17
 

Secondo i dati più recenti della Fao, i prezzi internazionali delle materie prime alimentari continuano a diminuire per il quinto mese consecutivo. A gennaio il calo è stato dello 0,4% rispetto a dicembre e dello 0,6% su base annua. Tra i settori più penalizzati ci sono i prodotti lattiero-caseari, lo zucchero e la carne, mentre i prezzi dei cereali registrano variazioni minime e gli oli vegetali mostrano un aumento dell’1,8%. «Il calo dei listini riflette principalmente una domanda più moderata per latticini e carne, insieme a una disponibilità globale più ampia», spiegano gli analisti Fao.

Cereali 2025, raccolti record e consumo globale in aumento del 2,2% Fao: prezzi alimentari in calo produzione record per i cereali nel 2025

Cereali 2025, raccolti record e consumo globale in aumento del 2,2%

Performance dei cereali

L’indice dei cereali mostra una crescita dello 0,2% rispetto a dicembre, nonostante il leggero calo dei prezzi di grano e mais. Tra le tipologie di riso si osserva un aumento dell’1,8%, trainato dalla domanda delle varietà aromatiche. Questo andamento conferma un mercato caratterizzato da produzioni stabili e consumi in crescita, ma con dinamiche differenziate tra segmenti.

Scorte e produzione globale

Il rapporto tra scorte e consumo di cereali è destinato a raggiungere il 31,8%, il livello più alto dal 2001. La produzione mondiale prevista per il 2025 è di 3.023 milioni di tonnellate, con raccolti record per grano, cereali secondari e riso. Il consumo globale aumenterà del 2,2% rispetto all’anno precedente e le scorte totali cresceranno del 7,8%. Anche il commercio mondiale di cereali è in espansione, con una previsione di incremento del 3,6% per la campagna 2025/26. «Le previsioni indicano un equilibrio tra offerta e domanda, che supporta prezzi più stabili e un mercato alimentare globale meno soggetto a shock improvvisi», osservano gli esperti Fao.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
prezzi materie prime FAO cereali zucchero carne prodotti lattiero-caseari olio vegetale scorte produzione commercio
 
