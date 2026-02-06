Hotel Danieli: 29 licenziamenti alla riapertura con servizi esternalizzati

La riapertura dello storico Hotel Danieli di Venezia è prevista ad agosto, con la nuova denominazione Danieli, A Four Seasons Hotel Venice, ma avverrà con significative modifiche nella gestione del personale. La proprietà del Gruppo Statuto ha comunicato ai sindacati l’esternalizzazione di alcune funzioni essenziali dell’albergo, con conseguente taglio di personale interno di 29 lavoratori.

Lo storico Hotel Danieli di Venezia, riaprirà il prossimo mese di agosto

Secondo le informazioni riportate dal Corriere del Veneto, i servizi (e quindi anche questi lavoratori) sarano affidati a Ivh Srl e comprenderanno housekeeping, pulizia delle aree comuni, lavanderia e stewarding. In termini pratici, ciò implica che guardarobieri, consegnatari, addetti alla lavanderia e alle camere, cucitori, facchini, governanti e personale di fatica saranno gestiti da una società esterna. L'hotel è chiuso dal 7 gennaio per un ampio piano di ristrutturazione, conseguente alla nuova gestione, e riaprirà solo nella parte finale dell'estate, dal 26 di agosto, coi dipendenti in questo momento in cassa integrazione. Si parla di lavoratori da sempre dipendenti diretti dell'Hotel (prima era gestito da Marriott).





Reazioni dei sindacati e tutela dei diritti

I sindacati hanno espresso un forte dissenso alla decisione. Andrea Porpiglia e Renato Giacchi hanno dichiarato: «In tale sede la Filcams di Venezia rivendicherà e chiederà espressamente che la società faccia un passo indietro e riporti la gestione del personale sotto la direzione della casa madre, evitando ulteriori esternalizzazioni che rischiano di compromettere diritti e condizioni di lavoro, garanzia discontinuità occupazionale per tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti».

Criticità occupazionali e servizi centrali

Secondo Nicola Pegoraro e Silvia Salvati della Fisascat Cisl, «Queste lavoratrici e lavoratori vengono considerati personale in eccedenza, come se il comparto camere e servizi di housekeeping, non fossero centrali per un albergo, ma servizi accessori». La segreteria sindacale si dichiara pronta a battagliare su tutti i fronti per la tutela del personale.

Anche la Uil si è detta preoccupata: «E' grave ed inaccettabile che una catena alberghiera di alto livello che si è vantata dell'attenzione al benessere dei propri collaboratori sin dal primo incontro e che gestisce un albergo di fama mondiale sito nel posto più nobile di Venezia abbia come primo obbiettivo l'intento di disfarsi dei propri dipendenti», ha aggiunto Riccardo Vittulo. L’attesa prima riunione ufficiale tra sindacati e Danieli Four Seasons è programmata per l’11 febbraio, momento cruciale per discutere diritti dei lavoratori e continuità occupazionale.