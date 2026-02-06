È morto a 64 anni Davide Di Corato, uomo di cucina e stimato collega

Lutto nel mondo della gastronomia: Davide Di Corato, chef e giornalista, è morto nel pomeriggio del 4 febbraio a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, vittima di un tragico incidente domestico. Aveva 64 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato travolto da un bancale di pannelli fotovoltaici che gli sono caduti addosso mentre venivano scaricati da un camion nella sua abitazione.

L’impatto non gli ha lasciato scampo: Di Corato è morto sul colpo e i soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto fare nulla. La Procura di Ragusa ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto; il mezzo coinvolto è stato posto sotto sequestro e la salma si trova all’obitorio del cimitero di Chiaramonte Gulfi, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Il decesso è stato constatato dal medico legale, mentre le indagini sono affidate ai militari dell’Arma, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Santo Fornasier.

Originario di Torino, Di Corato aveva scelto da circa dieci anni di lasciare il Nord per trasferirsi in Sicilia, stabilendosi proprio a Chiaramonte Gulfi. Qui aveva costruito una nuova fase della sua vita professionale e personale, avviando un home restaurant e immergendosi con convinzione nel tessuto agricolo e gastronomico del territorio. Appassionato di editoria e divulgazione, era una figura ben conosciuta nel giornalismo enogastronomico italiano: anni addietro aveva infatti ideato e diretto il mensile Chef, era stato direttore responsabile di Ho.Re.Ca. Magazine e Arte in Cucina e collaborava con diverse riviste di comparto. Iscritto alla Federazione italiana professional personal chef, amava definirsi “agrichef”, un termine che raccontava bene il suo modo di intendere la cucina come estensione della terra e delle stagioni.

A Chiaramonte Gulfi lavorava anche nell’agriturismo Poggio del Gallo, portando avanti un’idea di cucina legata ai prodotti locali e alla loro narrazione. Non a caso era spesso coinvolto in iniziative culturali ed enogastronomiche del territorio, dal Laboratorio del Gusto al concorso Terra Matta, contribuendo a far conoscere le eccellenze iblee anche fuori dai confini regionali. Il Consorzio Chiaramonte, nel ricordarlo, ha parlato di «un amico e un professionista straordinario», sottolineando il suo contributo concreto alla promozione della cultura enogastronomica locale, un lavoro fatto più di presenza e relazioni che di proclami.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, particolarmente sentito è stato quello di Pino Cuttaia, due stelle Michelin al ristorante La Madia di Licata, che ha ricordato Di Corato prima di tutto come amico: «Più di tutto mi mancherà la sua risata e la sua ironia nella risata - ha detto lo chef ad Adnkronos. Davide era una persona squisita, di valore, di compagnia, di risate. Io e lui ci guardavamo e ridevamo. Abbiamo fatto tanti eventi insieme, abbiamo cucinato insieme. Tante serate nei locali dove non c'era rigore, era sempre un divertimento. Lui aveva sempre la battuta facile e tu dovevi stare al passo, saperle raccogliere al volo».

Italia a Tavola esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un collega, stringendosi alla famiglia, alla moglie e ai suoi cari in questo momento di dolore.