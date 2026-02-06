Menu Apri login
06 febbraio 2026 | 19:05

Otto ricette, otto sport: lo zafferano diventa protagonista della cucina ispirata alle Olimpiadi

Zafferano Leprotto presenta “Il tuo oro olimpico in cucina”, un ricettario digitale gratuito che unisce sport invernali e cucina italiana. Otto ricette ispirate allo spirito olimpico valorizzano lo zafferano

06 febbraio 2026 | 19:05
 

Esiste un momento in cui l’attenzione si concentra sull’eccellenza: velocità, resistenza, precisione, capacità di superare i propri limiti. Da questo immaginario universale nasce la nuova iniziativa di Zafferano Leprotto, storico brand e leader del mercato italiano dello zafferano, che sceglie di portare lo spirito olimpico tra i fornelli.

ricettareio

Il ricettario

Con “Il tuo oro olimpico in cucina”, Leprotto firma un ricettario digitale pensato per trasformare il gesto quotidiano del cucinare in un’esperienza ispirata ai valori della performance: impegno, concentrazione, energia e creatività. Protagonista assoluto è lo zafferano, l’oro delle spezie, capace di unire colore, profumo e intensità in un solo ingrediente.

Un ricettario digitale interattivo dedicato allo zafferano

Il progetto prende forma in un digibook gratuito, progettato per la fruizione mobile e arricchito da contenuti video e indicazioni pratiche. L’obiettivo è rendere accessibile l’utilizzo dello Zafferano Leprotto in cucina, valorizzandone il ruolo non come semplice elemento decorativo, ma come motore di gusto. Il ricettario propone un percorso gastronomico che unisce cucina italiana, immaginario sportivo e racconto contemporaneo, rivolgendosi a appassionati di food, sportivi e consumatori curiosi.

ricettareio

Hockey - Il risotto dei campioni alla Leprotto

Otto ricette ispirate agli sport invernali

Ogni disciplina sportiva racconta un modo diverso di affrontare la sfida. Le otto ricette di “Il tuo oro olimpico in cucina” traducono questi valori in piatti in cui lo zafferano Leprotto diventa l’elemento capace di dare equilibrio, energia e colore.

  • Sci - La polentina dello Sciatore alla Leprotto
    Una polenta calda e avvolgente con tomino, porro e zafferano, che interpreta velocità e controllo. Un comfort food elegante che richiama l’adrenalina della discesa e il calore della montagna.
  • Short track - Il giro del Leprotto
    Girelle di pasta sfoglia con zucchine e pancetta, una ricetta dinamica e immediata. Lo zafferano accompagna il ritmo serrato con una nota decisa.
  • Hockey - Il risotto dei campioni alla Leprotto
    Un risotto giallo con zola, speck e zafferano, costruito su equilibrio e costanza, come una partita giocata fino all’ultimo secondo.
  • Snowboard - Le pappardelle dello Snowboardista alla Leprotto
    Pappardelle con ragù allo zafferano, dove la cucina italiana incontra uno spirito libero e creativo, rompendo gli schemi con eleganza.
  • Sci di fondo - Le penne del fondista alla Leprotto
    Penne con radicchio, noci e zafferano, un piatto che costruisce il gusto con gradualità, ispirato alla resistenza e al ritmo costante.
  • Salto con gli sci - Il salto del Leprotto
    Il risotto al salto interpreta attesa e slancio: morbido all’interno, croccante all’esterno, deciso e pulito come un salto perfetto.
  • Bob - L’hamburger del campione di bob alla Leprotto
    Cheeseburger con salsa mimosa allo zafferano, dove forza e sinergia si traducono in una struttura compatta e potente.
  • Pattinaggio - Il tiramisù del pattinatore alla Leprotto
    Un tiramisù rivisitato allo zafferano, che aggiunge una nota dorata mantenendo grazia ed equilibrio.

L’oro come simbolo di qualità e risultato

Il filo conduttore del progetto è l’oro: quello che si conquista con il talento e quello che, in cucina, prende forma grazie allo Zafferano Leprotto, sinonimo di qualità, affidabilità e sapore deciso. Un ingrediente che arricchisce ogni preparazione e trasforma ogni piatto in una piccola vittoria personale. Il ricettario sarà disponibile gratuitamente online, invitando tutti a portare lo spirito della sfida in cucina, tra creatività, condivisione e piacere di cucinare.

ricettareio

Sci di fondo - Le penne del fondista alla Leprotto

«Da sempre Leprotto e` vicino agli italiani nei momenti quotidiani, ma anche in quelli speciali - sottolinea Paolo Daperno, direttore generale di Zafferano Leprototto -. Con questo progetto abbiamo voluto raccontare il nostro zafferano attraverso un linguaggio nuovo, capace di unire gusto, energia e ispirazione. L’oro non e` solo un colore: e` il simbolo di un risultato conquistato con passione, esperienza e professionalita`, gli stessi valori che guidano il nostro lavoro ogni giorno».

Un progetto che rafforza l’identità del brand

Con questa iniziativa, Zafferano Leprotto consolida il proprio ruolo di brand iconico del gusto italiano, capace di dialogare con mondi diversi - dal food al lifestyle, fino allo sport - mantenendo una forte coerenza identitaria. Quando l’oro entra in cucina, il risultato è un’esperienza di valore.

© Riproduzione riservata

 
ricettario zafferano leprotto olimpiadi ricette
 
