Otto ricette, otto sport: lo zafferano diventa protagonista della cucina ispirata alle Olimpiadi

Esiste un momento in cui l’attenzione si concentra sull’eccellenza: velocità, resistenza, precisione, capacità di superare i propri limiti. Da questo immaginario universale nasce la nuova iniziativa di Zafferano Leprotto, storico brand e leader del mercato italiano dello zafferano, che sceglie di portare lo spirito olimpico tra i fornelli.

Il ricettario

Con “Il tuo oro olimpico in cucina”, Leprotto firma un ricettario digitale pensato per trasformare il gesto quotidiano del cucinare in un’esperienza ispirata ai valori della performance: impegno, concentrazione, energia e creatività. Protagonista assoluto è lo zafferano, l’oro delle spezie, capace di unire colore, profumo e intensità in un solo ingrediente.

Un ricettario digitale interattivo dedicato allo zafferano

Il progetto prende forma in un digibook gratuito, progettato per la fruizione mobile e arricchito da contenuti video e indicazioni pratiche. L’obiettivo è rendere accessibile l’utilizzo dello Zafferano Leprotto in cucina, valorizzandone il ruolo non come semplice elemento decorativo, ma come motore di gusto. Il ricettario propone un percorso gastronomico che unisce cucina italiana, immaginario sportivo e racconto contemporaneo, rivolgendosi a appassionati di food, sportivi e consumatori curiosi.

Otto ricette ispirate agli sport invernali

Ogni disciplina sportiva racconta un modo diverso di affrontare la sfida. Le otto ricette di “Il tuo oro olimpico in cucina” traducono questi valori in piatti in cui lo zafferano Leprotto diventa l’elemento capace di dare equilibrio, energia e colore.

Sci - La polentina dello Sciatore alla Leprotto

Una polenta calda e avvolgente con tomino, porro e zafferano , che interpreta velocità e controllo . Un comfort food elegante che richiama l’adrenalina della discesa e il calore della montagna.

Girelle di pasta sfoglia con zucchine e pancetta, una ricetta dinamica e immediata. Lo zafferano accompagna il ritmo serrato con una nota decisa.

Un risotto giallo con zola, speck e zafferano , costruito su equilibrio e costanza , come una partita giocata fino all’ultimo secondo.

Pappardelle con ragù allo zafferano , dove la cucina italiana incontra uno spirito libero e creativo, rompendo gli schemi con eleganza.

Penne con radicchio, noci e zafferano , un piatto che costruisce il gusto con gradualità, ispirato alla resistenza e al ritmo costante.

Il risotto al salto interpreta attesa e slancio: morbido all’interno, croccante all’esterno, deciso e pulito come un salto perfetto.

Cheeseburger con salsa mimosa allo zafferano , dove forza e sinergia si traducono in una struttura compatta e potente.

Un tiramisù rivisitato allo zafferano, che aggiunge una nota dorata mantenendo grazia ed equilibrio.

L’oro come simbolo di qualità e risultato

Il filo conduttore del progetto è l’oro: quello che si conquista con il talento e quello che, in cucina, prende forma grazie allo Zafferano Leprotto, sinonimo di qualità, affidabilità e sapore deciso. Un ingrediente che arricchisce ogni preparazione e trasforma ogni piatto in una piccola vittoria personale. Il ricettario sarà disponibile gratuitamente online, invitando tutti a portare lo spirito della sfida in cucina, tra creatività, condivisione e piacere di cucinare.

«Da sempre Leprotto e` vicino agli italiani nei momenti quotidiani, ma anche in quelli speciali - sottolinea Paolo Daperno, direttore generale di Zafferano Leprototto -. Con questo progetto abbiamo voluto raccontare il nostro zafferano attraverso un linguaggio nuovo, capace di unire gusto, energia e ispirazione. L’oro non e` solo un colore: e` il simbolo di un risultato conquistato con passione, esperienza e professionalita`, gli stessi valori che guidano il nostro lavoro ogni giorno».

Un progetto che rafforza l’identità del brand

Con questa iniziativa, Zafferano Leprotto consolida il proprio ruolo di brand iconico del gusto italiano, capace di dialogare con mondi diversi - dal food al lifestyle, fino allo sport - mantenendo una forte coerenza identitaria. Quando l’oro entra in cucina, il risultato è un’esperienza di valore.