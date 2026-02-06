Prezzi in calo per nocciole e caffè: nocciole turche -26%, arabica -16%

Dopo un 2025 caratterizzato da prezzi record, i mercati di alcune materie prime alimentari mostrano segnali di correzione. Caffè e nocciole, in particolare, hanno registrato negli ultimi mesi movimenti significativi, riflettendo sia le dinamiche di domanda sia le previsioni di produzione per la campagna 2026/27. La volatilità resta una costante, influenzata da raccolti variabili, esportazioni e aspettative degli operatori internazionali.

Calano i prezzi di nocciole e caffè

Nocciole: dopo i record arriva la correzione

La quotazione della nocciola sgusciata turca, che a fine settembre aveva superato i 18.000 $/t, ha registrato una flessione del 26%, scendendo sotto i 14.000 $/t. Secondo le analisi di Areté, il calo è legato a un rallentamento della domanda dopo i valori eccezionali raggiunti nei mesi precedenti.

Le esportazioni turche da settembre 2025 a gennaio 2026 sono diminuite del 51% rispetto allo stesso periodo della campagna precedente, raggiungendo il livello più basso almeno dal 2011/12. «Nonostante la riduzione dell’offerta, i volumi spediti rappresentano solo il 24% dell’offerta stimata per il 25/26, ben al di sotto della media storica del 36%», spiegano gli analisti. Il mercato, pur corretto, mantiene comunque prezzi storicamente elevati: a gennaio 2026 la nocciola turca costa il 68% in più rispetto a gennaio 2025, sostenuta da un’offerta limitata e dalla qualità ridotta dopo un raccolto stimato in 500.000 tonnellate, in calo del 36% rispetto alla campagna precedente.

Caffè: i prezzi si allontanano dai massimi

Dopo i picchi record del 2025, negli ultimi dieci giorni i prezzi del caffè hanno mostrato una decisa correzione. Sul mercato finanziario The ICE, l’arabica ha perso il 16% e la robusta l’11%, raggiungendo i minimi da agosto 2025.

La flessione è stata favorita dalle previsioni di un aumento della produzione brasiliana per la campagna 26/27. Secondo i dati pubblicati da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), la produzione stimata è di 66,19 milioni di sacchi, in crescita del 17% rispetto al 25/26. «La prospettiva di un’offerta più ampia ha determinato una fase di ipervenduto», osservano gli esperti di Areté.