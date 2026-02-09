Il Grand Hotel du Golf di Crans-Montana chiuso per gravi carenze antincendio

Il Grand Hotel du Golf & Palace di Crans-Montana, storico hotel di lusso con 85 camere e suite fino a 11 mila franchi a notte, è stato chiuso immediatamente dal Comune per mancanza di misure antincendio sufficienti. La struttura, nota per il suo stile alpino elegante e il campo da golf a 18 buche, non aveva eseguito gli interventi richiesti nonostante i ripetuti solleciti delle autorità comunali. E in questo periodo storico, dopo la tragedia di Capodanno, la notizia non può che suscitare clamore.

Il Grand Hotel du Golf

Le prime irregolarità erano state rilevate già il 4 agosto 2025 durante un’ispezione comunale. I gestori erano stati informati dei problemi e avevano ricevuto un ultimatum, con termine ultimo fissato tra il 16 dicembre 2025 e il 15 gennaio 2026, ma nessuna misura di sicurezza è stata adottata. Su proposta del responsabile comunale della sicurezza, il caso è stato esaminato dall’Ufficio cantonale dei pompieri, che ha confermato la necessità della chiusura.

La decisione del Comune e il ruolo delle autorità

La chiusura non ha alcun legame con gli eventi drammatici della notte di Capodanno al ristorante Le Constellation, dove 41 persone persero la vita. Come chiarito dal sindaco Nicolas Féraud, «La decisione sarebbe stata presa in ogni caso», sottolineando che le irregolarità riguardavano esclusivamente la sicurezza antincendio. Il provvedimento è stato formalizzato dal Consiglio comunale e affidato alla polizia per l’esecuzione immediata. Alcune sale pubbliche dell’hotel, come palestre e auditorium, hanno subito una riduzione della capienza per non conformità, passando in alcuni casi da 500 a 300 posti o dimezzando ulteriormente la capacità.

Ricollocazione degli ospiti e gestione del disagio

Per limitare i disagi, l’ufficio turistico Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC) ha rapidamente predisposto la ricollocazione degli ospiti in strutture equivalenti. I gestori dell’hotel sono stati incaricati di informare tutti i futuri clienti sulla chiusura, mentre CMTC offre supporto nella ricerca di soluzioni alternative. Questa operazione mira a garantire la continuità del soggiorno degli ospiti senza compromettere sicurezza e comfort, mantenendo la reputazione della località come meta di lusso affidabile.

L’hotel e il suo prestigio storico

Il Grand Hotel du Golf & Palace è noto per aver ospitato celebrità come Alain Delon, Gina Lollobrigida, Roger Moore e Jackie Kennedy. La proprietà era gestita fino a pochi anni fa dal defunto François Rielle, che aveva contribuito a consolidare la fama internazionale dell’albergo. Nonostante il lusso e la fama, numerose recensioni degli ospiti evidenziavano stanze datate e manutenzione insufficiente, anticipando le problematiche emerse nelle ispezioni ufficiali.

Impatto sul settore alberghiero locale

Il caso evidenzia nuovamente l’importanza di controlli rigorosi sulla sicurezza negli hotel, diventati ancora più capillari dopo i tragici fatti avvenuti nella località svizzera. Il sindaco Féraud ha sottolineato che altri albergatori locali rispettino regolarmente le normative e garantiscano sicurezza e attenzione agli ospiti, dimostrando la necessità di standard elevati per tutte le strutture ricettive.