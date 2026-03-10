L’Unione europea lancia TraceMap, piattaforma digitale per individuare frodi alimentari

La Commissione europea ha presentato TraceMap, una nuova piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale pensata per rafforzare la capacità dell’Unione di individuare frodi alimentari, prodotti contaminati e focolai di malattie trasmesse dagli alimenti. Lo strumento è stato progettato per supportare le autorità di controllo degli Stati membri nelle attività di monitoraggio e indagine lungo le filiere agroalimentari. Dal 10 marzo la piattaforma è accessibile alle autorità nazionali di tutti i Paesi dell’Unione, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei controlli senza richiedere nuove risorse operative. Il sistema consente infatti di utilizzare e incrociare i dati già presenti nelle banche informative europee dedicate alla sicurezza alimentare.

Sicurezza alimentare europea: la Commissione lancia la piattaforma TraceMap

Analisi dei dati e tracciamento dei flussi commerciali

Il funzionamento di TraceMap si basa sull’elaborazione di grandi quantità di dati provenienti dai sistemi agroalimentari europei già esistenti. L’intelligenza artificiale analizza queste informazioni per individuare schemi ricorrenti nei flussi commerciali e nei modelli di produzione, facilitando così il lavoro delle autorità incaricate dei controlli.

Attraverso questo approccio, la piattaforma punta a rendere più rapida l’identificazione di operatori potenzialmente coinvolti in irregolarità, migliorando allo stesso tempo l’accuratezza degli screening. L’analisi incrociata dei dati dovrebbe permettere agli investigatori di individuare più rapidamente situazioni anomale e possibili vulnerabilità lungo la filiera.

Strumento per rafforzare controlli e sicurezza alimentare

Uno degli obiettivi dichiarati del progetto è consentire agli Stati membri di intervenire con maggiore tempestività quando emergono frodi alimentari o problemi di sicurezza sanitaria. In questi casi, la disponibilità di informazioni aggiornate sui movimenti delle merci e sui rapporti commerciali tra operatori può facilitare l’individuazione delle cause e la rimozione dal mercato dei prodotti non conformi.

La piattaforma dovrebbe inoltre contribuire a migliorare il monitoraggio delle merci importate, rafforzando i controlli sulle filiere agroalimentari internazionali. Il sistema si inserisce nel quadro delle misure previste dalla strategia europea dedicata al futuro dell’agricoltura e dell’alimentazione.

Coordinamento europeo nelle crisi alimentari

Secondo la Commissione, uno degli elementi centrali di TraceMap riguarda la possibilità di migliorare il coordinamento tra le autorità dei diversi Paesi membri quando si verificano situazioni di rischio legate agli alimenti.

Il commissario europeo alla Salute Olivér Várhelyi ha definito il nuovo strumento un passo avanti nella gestione delle emergenze alimentari: «TraceMap rappresenta una svolta nella capacità dell’Unione europea di reagire alle crisi legate alla sicurezza alimentare e di contrastare le frodi nel settore. Il sistema consentirà un coordinamento più efficace tra gli Stati membri e offrirà una maggiore tutela sia agli agricoltori sia ai consumatori europei».

L’introduzione della piattaforma segna quindi un ulteriore tentativo da parte delle istituzioni europee di rafforzare gli strumenti digitali dedicati alla tracciabilità e alla sicurezza delle filiere alimentari.