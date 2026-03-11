Parco Giardino Sigurtà, riapertura col botto dopo la pausa invernale

Miglior viatico non ci poteva essere per l’avvio della stagione turistica: 13mila visitatori in soli due giorni. Il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Vr) ha fatto il botto lo scorso fine settimana, alla riapertura dopo la pausa invernale.

«È stata una sorpresa anche per noi - dice l’addetta alle pubbliche relazioni, Roberta Gueli - tant’è che domenica abbiamo dovuto chiudere anticipatamente i cancelli: sold out causa 8mila persone prenotate. Il bel tempo, l’oasi naturale, la voglia di camminare e di godere il primo vero sole primaverile, tutti fattori che hanno spinto centinaia di famiglie, anche straniere, a prendere d’assalto il polmone verde che domina la valle del Mincio. Tutto ciò ancora prima della fioritura di un milione di tulipani». Lungo i suggestivi vialetti, nel labirinto, come nei pressi del Castelletto dei Premi Nobel; fra gli animali della fattoria didattica e sotto la statua del conte Sigurtà, stanno per sbocciare migliaia di fiori che nulla hanno da invidiare alla madre patria olandese.

Insomma, in attesa di “Tulipanomania”, la stagione di uno dei più grandi parchi d’Europa è già entrata nel vivo e si annuncia ricca di iniziative. Il calendario prevede, a due passi da Verona e dal lago di Garda, fra i 60 ettari del paesaggio storico e botanico, iniziative culturali, sportive, enogastronomiche, per le scuole; eventi tematici e fioriture stagionali che permettono di trascorrere un’intera giornata in uno scrigno ambientale unico. Senza dimenticare che Valeggio e Borghetto (uno dei Borghi più Belli d’Italia) offrono i nodi d’amore: i classici e imperdibili tortellini da gustare nei pressi del ponte Visconteo e il Castello Scaligero.

Di Renato Andreolassi