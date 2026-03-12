Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 marzo 2026  | aggiornato alle 15:32 | 117942 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
Unilever Food Solutions

allarme

La guerra in Iran pesa sui panifici: energia al +45%, pane a rischio rincari

Secondo l’Associazione Fornai Milano, energia e lavoro incidono oggi per oltre il 60% sul prezzo finale del pane. Nel 2026 si prevedono rincari fino al 45% per gas ed elettricità e del 25% per la logistica

 
12 marzo 2026 | 13:12

La guerra in Iran pesa sui panifici: energia al +45%, pane a rischio rincari

Secondo l’Associazione Fornai Milano, energia e lavoro incidono oggi per oltre il 60% sul prezzo finale del pane. Nel 2026 si prevedono rincari fino al 45% per gas ed elettricità e del 25% per la logistica

12 marzo 2026 | 13:12
 

Nel contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e instabilità dei mercati, anche il settore della panificazione osserva con attenzione l’andamento dei costi produttivi. Secondo l’Associazione Fornai Milano, il rischio è che il prezzo del pane possa crescere in modo significativo nei prossimi mesi, con ricadute dirette sulle famiglie. Se il prezzo del grano continua a dipendere dalle dinamiche dei mercati globali, oggi è soprattutto il costo della trasformazione a incidere sul valore finale della pagnotta. Energia e lavoro rappresentano infatti oltre il 60% del prezzo al dettaglio, rendendo il pane sempre più esposto alle oscillazioni dei costi energetici e logistici.

La guerra affama anche i panifici: energia  45% rischio rincari per il pane

Fornai in allarme: energia e logistica pesano sul prezzo della pagnotta

Il nodo energia nella produzione del pane

La panificazione resta una delle attività artigianali più energivore della filiera alimentare. I forni a gas o elettrici devono funzionare per molte ore a temperature elevate, mentre le celle di lievitazione a temperatura controllata restano operative giorno e notte per garantire continuità nella produzione. A questo si aggiunge la distribuzione quotidiana, che richiede l’impiego di furgoni per le consegne mattutine. Proprio il comparto logistico è tra i primi a risentire dell’aumento dei carburanti, con costi che incidono direttamente sulla gestione delle imprese artigiane. Secondo i panificatori milanesi, le tensioni internazionali che influenzano il prezzo del gas e dei combustibili rischiano di creare un equilibrio sempre più fragile per le imprese del settore. «Molti fornai si trovano davanti a una scelta difficile: aumentare i prezzi al pubblico o ridurre l’attività» spiegano dall’associazione.

Costi in aumento e richieste al governo

Le previsioni per il 2026 indicano un ulteriore incremento dei costi di produzione. L’energia elettrica e il gas potrebbero registrare aumenti fino al 45%, mentre la logistica e le consegne salirebbero del 25%. Anche il trasporto delle farine è destinato a crescere, con rincari stimati intorno al 20%.

Montasio Cattel

In questo scenario l’Associazione Fornai Milano chiede interventi rapidi a sostegno del comparto. «Il governo è chiamato a misure urgenti, come crediti d’imposta sull’energia e calmieri sui carburanti agricoli», sottolineano i rappresentanti della categoria. L’obiettivo è evitare che l’aumento dei costi trasformi il pane - alimento simbolo della dieta quotidiana - in un prodotto sempre meno accessibile. «Senza strumenti di sostegno - avvertono - il rischio è una tempesta perfetta tra energia fuori controllo e carburanti in crescita».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pane panifici guerra iran prezzo Italia fornai Milano costi energia logistica
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Comavicola
Brodetto Fest
Julius Meiln
Comavicola
Brodetto Fest
Julius Meiln
Bollicine in Villa
Cinzano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026