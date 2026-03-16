Uova di Pasqua sempre più costose: rincari fino al 10% sugli scaffali

Anche quest’anno la Pasqua porta con sé una piccola stangata sul fronte dei dolci tradizionali. Le uova di cioccolato, in particolare, nonostante il calo delle quotazioni del cacao sui mercati internazionali, continuano a salire di prezzo sugli scaffali dei supermercati e nei negozi alimentari, sebbene con rincari più contenuti rispetto a quelli registrati negli ultimi due anni. A fotografare la situazione è il Codacons, che ha analizzato l’andamento dei listini al dettaglio dei principali prodotti pasquali, mettendo in evidenza una dinamica che, pur rallentando, continua a pesare sui consumatori. Entrando nel dettaglio, infatti, l’associazione segnala che, al netto di offerte e promozioni, i prezzi delle uova di cioccolato risultano mediamente più alti rispetto allo scorso anno. Gli aumenti oscillano tra il +6% e il +10%, a seconda del marchio e della linea.

Pasqua 2026, le uova di cioccolato salgono ancora: prezzi fino al +10%

«Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10%» scrive il Codacons. E così, facendo un rapido conto al chilo, il prezzo di un uovo di marca industriale può arrivare nel 2026 a superare i 77 euro, mentre nel 2025 si fermava attorno ai 70. Poi, naturalmente, entrano in gioco dimensioni, marchio e tipologia del prodotto. Nella grande distribuzione, un uovo di cioccolato può costare tra i 7 e i 22 euro, a seconda che si tratti di linee dedicate ai bambini o di versioni pensate per un pubblico adulto. Se invece si guarda al mondo artigianale, il prezzo medio sale tra i 30 e i 40 euro, mentre per le proposte gourmet - quelle realizzate con cioccolati selezionati o lavorazioni particolari - si può arrivare facilmente oltre i 100 euro a pezzo.

Allargando lo sguardo all’altro grande protagonista della tavola pasquale, la colomba, il quadro appare leggermente più stabile. Secondo l’analisi del Codacons, infatti, gli aumenti risultano più contenuti rispetto a quelli registrati per le uova di cioccolato. «Per quelle classiche i rincari rispetto allo scorso anno si attestano attorno al +3%, con i prezzi medi di quelle industriali che variano tra 5,40 e 15,90 euro. Quelle farcite invece costano di più: tra 8,50 e 19,90 euro». Aumenti che risultano paradossali se si guarda all’andamento della materia prima principale. Negli ultimi mesi, infatti, come detto, le quotazioni internazionali del cacao sono scese in modo sensibile, tornando attorno ai 3.300 dollari la tonnellata dopo aver toccato il picco record di circa 12mila dollari a fine 2024. Da qui, la domanda che molti consumatori si stanno facendo: se il cacao costa meno, perché le uova di Pasqua continuano ad aumentare di prezzo? Come spiegato dal Codacons, le uova e i prodotti dolciari che oggi troviamo sugli scaffali, infatti, sono stati realizzati utilizzando cacao acquistato mesi fa, quando le quotazioni erano molto più alte. Le aziende, in altre parole, stanno ancora smaltendo le scorte di materia prima comprate durante la fase di prezzi record. Per questo motivo, nonostante il tonfo del cacao, i listini al dettaglio delle uova di Pasqua non hanno registrato alcuna diminuzione.