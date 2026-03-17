Spese mediche illimitate in viaggio con Heymondo per chi parte fuori Europa

Heymondo, compagnia specializzata in assicurazioni viaggio digitali, introduce in Italia spese mediche illimitate, rafforzando in modo concreto la protezione per i viaggiatori e consolidando un modello assicurativo che integra coperture estese, un ecosistema digitale proprietario e modalità di accesso semplici e immediate all’assistenza, garantendo continuità e chiarezza. Inoltre, l’azienda lancia nuovi servizi di assistenza sanitaria digitale direttamente nell’app, come la chat medica 24/7 e il videoconsulto, che permettono di consultare un medico in qualsiasi momento senza doversi spostare.

Gestione della polizza viaggio e assistenza sanitaria direttamente da app

Mercato travel in crescita: aumenta la domanda di coperture sanitarie complete

Negli ultimi anni il mercato travel ha registrato una ripresa strutturale, con una crescita dei viaggi long haul e delle permanenze medio-lunghe fuori dall’Europa. Parallelamente, l’aumento dei costi sanitari globali e la maggiore esposizione ai rischi legati alla mobilità internazionale hanno reso la componente medica un elemento centrale nella pianificazione del viaggio. In questo scenario, la polizza assicurativa viaggio non è più percepita come un servizio accessorio, ma come uno strumento fondamentale di gestione del rischio personale ed economico. La domanda si orienta verso coperture sanitarie adeguate ai contesti extraeuropei e servizi accessibili in modo rapido e digitale.

Spese mediche illimitate: protezione totale senza massimali

Le spese sanitarie all’estero rappresentano uno dei principali fattori di incertezza per chi viaggia, soprattutto verso destinazioni con sistemi sanitari privati o costi elevati. Negli Stati Uniti, ad esempio, anche un semplice trasferimento in ambulanza può superare i 600 dollari, mentre un intervento come un’appendicite può superare i 25.000 dollari. Per questo, affrontare un viaggio senza un’adeguata assicurazione sanitaria viaggio può trasformare un imprevisto in un problema economico rilevante.

Heymondo introduce quindi la copertura illimitata delle spese mediche per viaggi al di fuori dell’Europa e del bacino del Mediterraneo, valida sia per le polizze temporanee sia per l’assicurazione annuale multiviaggio Premium. L’assenza di massimali elimina un elemento di incertezza economica e rafforza la protezione per chi pianifica soggiorni lunghi o viaggi frequenti, allineando la copertura ai rischi reali del contesto internazionale.

Assistenza sanitaria digitale: chat medica 24/ 7 e videoconsulto

Accanto all’estensione delle coperture, Heymondo potenzia la propria app, trasformandola in una piattaforma centrale per la gestione della assistenza sanitaria in viaggio. Oltre al supporto attivo 24 ore su 24, l’app integra un servizio di telemedicina che consente di contattare un medico tramite chat o videoconsulto. In presenza di sintomi o necessità di valutazioni mediche, è possibile ricevere indicazioni rapide, ovunque ci si trovi. Per esigenze immediate è disponibile la chat medica attiva 24/7, mentre il videoconsulto su appuntamento consente un confronto più approfondito. L’app diventa così uno strumento completo: gestione della polizza e accesso diretto a un’assistenza qualificata, continua e accessibile.

Modello assicurativo digitale: semplicità, trasparenza e flessibilità

Fondata nel 2017 con l’obiettivo di semplificare le assicurazioni di viaggio, Heymondo si è affermata come specialista del settore grazie a polizze flessibili e personalizzate, progettate per offrire un equilibrio tra copertura e costo. Combinando competenze assicurative e tecnologia proprietaria, l’azienda sviluppa soluzioni calibrate sulle diverse esigenze di viaggio, mantenendo un approccio chiaro e trasparente. Questo aggiornamento rafforza una direzione precisa: integrare coperture sanitarie complete e strumenti digitali in grado di rendere l’assistenza più immediata, accessibile e comprensibile.