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mercoledì 25 marzo 2026  | aggiornato alle 12:50 | 118200 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Feudo Arancio

cautela

Uova fresche “San Pietro - Salis Antonella” ritirate dal mercato per rischio salmonella

Richiamo cautelativo del ministero della Salute per uova fresche a marchio “San Pietro - Salis Antonella” per possibile contaminazione da Salmonella. Coinvolti diversi lotti con scadenza tra l’11 e il 20 aprile 2026

 
25 marzo 2026 | 12:09

Uova fresche “San Pietro - Salis Antonella” ritirate dal mercato per rischio salmonella

Richiamo cautelativo del ministero della Salute per uova fresche a marchio “San Pietro - Salis Antonella” per possibile contaminazione da Salmonella. Coinvolti diversi lotti con scadenza tra l’11 e il 20 aprile 2026

25 marzo 2026 | 12:09
 

Il ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo cautelativo relativo a diverse uova fresche a marchio “San Pietro - Salis Antonella”. Il provvedimento è stato adottato per la possibile presenza di Salmonella, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori. I prodotti coinvolti sono commercializzati dall’azienda Salis Antonella e appartengono alla categoria “A”, con formati che comprendono diverse pezzature e tipologie di confezionamento.

Uova fresche “San Pietro - Salis Antonella” ritirate dal mercato per rischio salmonella

Richiamo precauzionale per uova fresche a marchio “San Pietro - Salis Antonella”: possibile rischio salmonella

I lotti interessati e la distribuzione

Le uova oggetto del richiamo sono vendute in casse, cartelle e confezioni di dimensioni variabili, destinate sia al canale professionale sia al consumo domestico. I lotti coinvolti riportano un termine minimo di conservazione compreso tra l’11 e il 20 aprile 2026, con identificativo di stampigliatura 3IT092CA019. Il centro di imballaggio è contrassegnato dal codice CE IT V1H0D e si trova nello stabilimento di Villacidro, in località Is Guardias, nel territorio del Medio Campidano in Sardegna.

Le indicazioni per i consumatori

Il Ministero invita a non consumare le uova appartenenti ai lotti segnalati e a riportarle presso il punto vendita dove sono state acquistate. Si tratta di una misura precauzionale, adottata per limitare eventuali rischi legati alla contaminazione. La presenza di salmonella può infatti provocare disturbi gastrointestinali anche rilevanti, soprattutto nei soggetti più fragili. Per questo motivo, le autorità raccomandano attenzione nella verifica dei prodotti acquistati. «Si raccomanda ai consumatori di non consumare i prodotti interessati», si legge nell’avviso diffuso dal Ministero, «e di restituirli al punto vendita».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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