Dazi: ecco le clausole che condizionano l’intesa commerciale Ue-Usa

L’Europarlamento ha definito la propria posizione sull’accordo commerciale Ue-Usa sui dazi, introducendo condizioni stringenti per l’avvio e la durata dell’intesa. Tra queste clausole di sospensione in caso di nuove tariffe, l’attivazione vincolata al rispetto degli impegni americani e una scadenza al 31 marzo 2028.

Il Parlamento europeo ha votato le clausole per l'intesa sui dazi Usa

Le condizioni e le clausole inserite nel testo

Nel corso dell’esame, gli eurodeputati hanno rafforzato il testo introducendo varie condizioni per l’entrata in vigore e la permanenza dell’accordo. Tra queste spicca una clausola di sospensione più ampia: qualora Washington dovesse imporre nuovi dazi oltre il tetto del 15?% o adottare misure discriminatorie nei confronti dei prodotti europei, le preferenze commerciali convenute potranno essere fermate, totalmente o in parte.

Altre condizioni riguardano la fase iniziale e la durata dell’intesa. La cosiddetta clausola “sunrise” stabilisce che l’accordo potrà entrare in vigore soltanto se gli Stati Uniti onoreranno integralmente gli impegni presi, inclusa la riduzione delle tariffe su acciaio e alluminio entro i limiti concordati. A sua volta, la clausola “sunset” fissa una data di scadenza per le misure al 31 marzo 2028, con possibilità di rinnovo attraverso una nuova valutazione legislativa.