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giovedì 26 marzo 2026  | aggiornato alle 15:27 | 118231 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Dazi: ecco le clausole che condizionano l’intesa commerciale Ue-Usa

L’Europarlamento approva la propria linea sull’accordo Ue-Usa sui dazi, introducendo clausole di sospensione, attivazione vincolata al rispetto degli impegni americani e scadenza al 31 marzo 2028

 
26 marzo 2026 | 13:01

Dazi: ecco le clausole che condizionano l’intesa commerciale Ue-Usa

L’Europarlamento approva la propria linea sull’accordo Ue-Usa sui dazi, introducendo clausole di sospensione, attivazione vincolata al rispetto degli impegni americani e scadenza al 31 marzo 2028

26 marzo 2026 | 13:01
 

LEuroparlamento ha definito la propria posizione sull’accordo commerciale Ue-Usa sui dazi, introducendo condizioni stringenti per l’avvio e la durata dell’intesa. Tra queste clausole di sospensione in caso di nuove tariffe, l’attivazione vincolata al rispetto degli impegni americani e una scadenza al 31 marzo 2028.

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Le condizioni e le clausole inserite nel testo

Nel corso dell’esame, gli eurodeputati hanno rafforzato il testo introducendo varie condizioni per l’entrata in vigore e la permanenza dell’accordo. Tra queste spicca una clausola di sospensione più ampia: qualora Washington dovesse imporre nuovi dazi oltre il tetto del 15?% o adottare misure discriminatorie nei confronti dei prodotti europei, le preferenze commerciali convenute potranno essere fermate, totalmente o in parte.

Altre condizioni riguardano la fase iniziale e la durata dell’intesa. La cosiddetta clausola “sunrise” stabilisce che l’accordo potrà entrare in vigore soltanto se gli Stati Uniti onoreranno integralmente gli impegni presi, inclusa la riduzione delle tariffe su acciaio e alluminio entro i limiti concordati. A sua volta, la clausola “sunset” fissa una data di scadenza per le misure al 31 marzo 2028, con possibilità di rinnovo attraverso una nuova valutazione legislativa.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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