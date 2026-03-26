Genova inaugura Waterfront Mall, il nuovo polo commerciale e culturale sul mare

Venerdì 27 marzo alle 15.30 apre al pubblico il Waterfront Mall di Genova, il nuovo distretto commerciale tematico destinato a trasformare la vita urbana della città. Progettato per coniugare shopping, ristorazione e tempo libero, il mall rappresenta un punto di riferimento per cittadini e visitatori, con una posizione privilegiata affacciata sul mare.

Il nuovo Waterfront Mall di Genova

Posizione strategica e connessione urbana

Situato nell’area del Waterfront di Levante, il mall fa parte del più ampio progetto di riqualificazione urbana, sviluppato su masterplan firmato da Renzo Piano tramite il Renzo Piano Building Workshop. L’obiettivo è quello di riconnettere la zona al centro cittadino, creando un polo urbano di riferimento per il lifestyle e l’intrattenimento, capace di ospitare eventi culturali, sportivi e iniziative aperte a tutti.

Superfici e offerta commerciale

Con circa 27.000 mq di superficie agibile e 15.000 mq dedicati alla vendita, Waterfront Mall ospiterà circa 70 negozi e oltre 19 unità Food&Beverage, con una proposta commerciale di alta gamma. L’offerta comprende fashion, sport, beni per la casa e la persona, servizi, ristorazione e abbigliamento, oltre al supermercato Coop. Il mall è direttamente integrato con il Palasport di Genova, rendendo il complesso un hub per eventi e manifestazioni.

Il design architettonico del mall si distingue per la forma circolare e la distribuzione sapiente degli spazi, che unisce intrattenimento e cultura. Ampie vetrate garantiscono un’illuminazione naturale e l’efficientamento energetico è un elemento centrale. La qualità dei materiali e le strutture lignee creano un ambiente accogliente, perfetto per momenti di socialità e relax.

Esperienze di leisure e ristorazione con vista mare

L’area F&B con terrazza esterna offre una vista panoramica sul porto, regalando un’esperienza di leisure unica. Al centro del mall, i visitatori possono vivere momenti di socialità sotto eleganti arcate lignee, mentre eventi e iniziative arricchiscono la fruizione dello spazio, rendendo il mall un luogo non solo per lo shopping, ma per il tempo libero e l’intrattenimento urbano.

Il Waterfront Mall vedrà negozi e ipermercato aperti dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 21.00, con gli spazi dedicati alla ristorazione aperti fino alle 23.00 dal lunedì al giovedì e fino alle 24.00 dal venerdì alla domenica. Tutta la parte Entertainment del polo sarà aperta dalle 9.00 alle 23.00, e il sabato fino alle 24.00.

Waterfront Mall di Genova si conferma così come nuovo polo urbano capace di integrare commercio, cultura e intrattenimento in un contesto unico sul mare.