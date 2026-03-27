Un treno tra musica e turismo: Riccione porta il suo brand in viaggio

Presentato alla stazione di Bologna il nuovo Treno Riccione Music City, un'iniziativa che rafforza la collaborazione tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper nell’ambito della promozione territoriale e della mobilità sostenibile. Il convoglio, un moderno treno a due piani, è completamente personalizzato con una livrea dedicata alla cultura musicale e al mondo del clubbing, diventando un vero e proprio strumento di comunicazione itinerante.

Il nuovo Treno Riccione Music City

Il treno entrerà in servizio collegando alcune delle principali città italiane come Milano Centrale, Bologna, Parma, Ancona e Pescara, con estensioni stagionali verso Torino e Venezia. L’obiettivo è intercettare i flussi di incoming turistico e rafforzare l’attrattività della Riviera Romagnola, puntando su un’offerta che unisce viaggio e intrattenimento. Dopo un primo progetto dedicato alle famiglie, questa iniziativa si concentra su eventi musicali, nightlife e identità contemporanea della destinazione, coinvolgendo realtà come Siae, Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione.

Il treno come media itinerante per il brand Riccione

«Il debutto del Riccione Music City rappresenta un ulteriore passo avanti di una sinergia virtuosa in cui la promozione del territorio e quella del treno si alimentano a vicenda», ha dichiarato l’amministratore delegato di Trenitalia Tper Alessandro Tullio, sottolineando come il convoglio diventi «un eccezionale media itinerante in grado di valorizzare allo stesso tempo l’attrattività turistica e la qualità del viaggio su rotaia».

Per l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi si tratta di «un potente mezzo di comunicazione, capace di portare il brand della città nelle principali città italiane e di parlare il linguaggio delle nuove generazioni attraverso la musica». Anche l’assessora regionale Roberta Frisoni ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Con il Treno Riccione Music City rafforziamo un’idea di promozione turistica sempre più contemporanea, capace di parlare il linguaggio dei giovani e di valorizzare la cultura come leva di attrattività. La musica, i grandi eventi e il clubbing rappresentano un elemento identitario forte per tutta la Riviera, e questo progetto li trasforma in un racconto dinamico che viaggia lungo le principali direttrici del Paese».

Mobilità sostenibile e innovazione nel trasporto ferroviario

Il convoglio utilizzato è uno dei nuovi modelli della flotta regionale, con oltre 600 posti a sedere, una riduzione dei consumi energetici del 30% e materiali riciclabili fino al 97%. Caratteristiche che contribuiscono a promuovere una mobilità turistica green e sostenibile.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Riccione in treno, sviluppato con Federalberghi e i vettori ferroviari, con l’obiettivo di rendere il treno non solo un mezzo di trasporto, ma anche un canale diretto di promozione turistica capace di raccontare la destinazione lungo tutto il viaggio.