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venerdì 27 marzo 2026  | aggiornato alle 17:48 | 118278 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
Feudo Arancio
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Veratour, un 2025 da record: boom di mete tra Egitto, Zanzibar e Italia

Veratour chiude il 2025 con il fatturato record di 265 milioni di euro e prevede nuovi investimenti per il 2026, puntando su mete in Egitto, Grecia, Zanzibar e Italia, confermando la leadership nel turismo organizzato

 
27 marzo 2026 | 17:30

Veratour, un 2025 da record: boom di mete tra Egitto, Zanzibar e Italia

Veratour chiude il 2025 con il fatturato record di 265 milioni di euro e prevede nuovi investimenti per il 2026, puntando su mete in Egitto, Grecia, Zanzibar e Italia, confermando la leadership nel turismo organizzato

27 marzo 2026 | 17:30
 

Veratour conclude il 2025 con il miglior bilancio della sua storia, registrando un fatturato di 265 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Le marginalità completano il quadro positivo, con un Ebt a 23,1 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al 2024. Secondo Stefano Pompili, CoCeo Veratour, «Il bilancio 2025 è stato il migliore della nostra storia segno che siamo sulla strada giusta: siamo un’azienda 100% italiana che si avvale di una squadra unita e appassionata».

Strategia di crescita e investimenti per il 2026

Nonostante il contesto internazionale complesso, Veratour prosegue con i piani di investimento, introducendo sei nuove destinazioni per il 2026 tra Grecia, Spagna, Turchia, Egitto e Zanzibar. Il piano prevede un volume di affari di 285 milioni di euro per il 2026 e 310 milioni per il 2027, confermando la capacità dell’azienda di adattarsi a scenari globali difficili.

Veratour, un 2025 da record: boom di mete tra Egitto, Zanzibar e Italia

Stefano Pompili, ceo di Veratour

«Abbiamo dovuto fronteggiare diverse crisi geopolitiche in questi trentacinque anni, siamo tuttavia consapevoli che il legittimo desiderio di viaggiare è incomprimibile», aggiunge Stefano Pompili.

Mappa delle mete più richieste nel 2025

Nel 2025, le destinazioni e modalità più scelte dai clienti Veratour (con relativa percentuale) sono state:

  • Egitto, 28%, con un boom su Marsa Matrouh e crociere nel Mar Rosso
  • Lungo raggio charter, 24%, incluse Zanzibar, Kenya e Madagascar
  • Italia, 18%, confermandosi una meta in forte crescita
  • Capo Verde e Canarie, 10% ciascuna
  • Grecia, Baleari e Cipro, 9%
  • Tailor made Asia, 7%, in calo a causa delle difficoltà con compagnie aeree
  • Tunisia, 4% del mercato, una meta in crescita per il 2026

Previsioni e tendenze per il 2026

Per il 2026, l’Italia è prevista in aumento del +16%, mentre Canarie e Capo Verde segnano un +12%. In calo l’Egitto (-8%) per percezione di incertezza tra i consumatori. Grecia, Cipro e Turchia mostrano anch’esse segni di flessione, mentre Italia, Canarie e Capo Verde restano mete considerate sicure. La vasta offerta di destinazioni consente a Veratour di ridisegnare rapidamente la mappa dei viaggi in caso di scenari internazionali incerti.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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