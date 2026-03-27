Veratour, un 2025 da record: boom di mete tra Egitto, Zanzibar e Italia

Veratour conclude il 2025 con il miglior bilancio della sua storia, registrando un fatturato di 265 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Le marginalità completano il quadro positivo, con un Ebt a 23,1 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al 2024. Secondo Stefano Pompili, CoCeo Veratour, «Il bilancio 2025 è stato il migliore della nostra storia segno che siamo sulla strada giusta: siamo un’azienda 100% italiana che si avvale di una squadra unita e appassionata».

Strategia di crescita e investimenti per il 2026

Nonostante il contesto internazionale complesso, Veratour prosegue con i piani di investimento, introducendo sei nuove destinazioni per il 2026 tra Grecia, Spagna, Turchia, Egitto e Zanzibar. Il piano prevede un volume di affari di 285 milioni di euro per il 2026 e 310 milioni per il 2027, confermando la capacità dell’azienda di adattarsi a scenari globali difficili.

Stefano Pompili, ceo di Veratour

«Abbiamo dovuto fronteggiare diverse crisi geopolitiche in questi trentacinque anni, siamo tuttavia consapevoli che il legittimo desiderio di viaggiare è incomprimibile», aggiunge Stefano Pompili.

Mappa delle mete più richieste nel 2025

Nel 2025, le destinazioni e modalità più scelte dai clienti Veratour (con relativa percentuale) sono state:

Egitto , 28%, con un boom su Marsa Matrouh e crociere nel Mar Rosso

, 28%, con un boom su Marsa Matrouh e crociere nel Mar Rosso Lungo raggio charter , 24%, incluse Zanzibar, Kenya e Madagascar

, 24%, incluse Zanzibar, Kenya e Madagascar Italia , 18%, confermandosi una meta in forte crescita

, 18%, confermandosi una meta in forte crescita Capo Verde e Canarie , 10% ciascuna

e , 10% ciascuna Grecia, Baleari e Cipro , 9%

, 9% Tailor made Asia , 7%, in calo a causa delle difficoltà con compagnie aeree

, 7%, in calo a causa delle difficoltà con compagnie aeree Tunisia, 4% del mercato, una meta in crescita per il 2026

Previsioni e tendenze per il 2026

Per il 2026, l’Italia è prevista in aumento del +16%, mentre Canarie e Capo Verde segnano un +12%. In calo l’Egitto (-8%) per percezione di incertezza tra i consumatori. Grecia, Cipro e Turchia mostrano anch’esse segni di flessione, mentre Italia, Canarie e Capo Verde restano mete considerate sicure. La vasta offerta di destinazioni consente a Veratour di ridisegnare rapidamente la mappa dei viaggi in caso di scenari internazionali incerti.