Colli Piacentini, Pizzamiglio nuovo presidente della Strada dei Vini e dei Sapori

Durante la 26ª Assemblea ordinaria della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, Stefano Pizzamiglio, dell’azienda agricola La Tosa, è stato eletto presidente. Pizzamiglio raccoglie il testimone dopo i quattro mandati di Elisabetta Virtuani. Un passaggio di consegne che si inserisce in un percorso di continuità. Virtuani, infatti, resterà operativa nel ruolo di direttore, affiancando il nuovo presidente nella gestione dei progetti e delle attività. Accanto a loro continuerà a lavorare anche Maria Carla Gazzola, figura storica della Strada, impegnata nel coordinamento.

Stefano Pizzamiglio è il nuovo presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini

Un sistema diffuso tra imprese e territorio

Durante l’assemblea è stato tracciato anche un quadro aggiornato della realtà associativa. La Strada si estende lungo tutta la provincia di Piacenza, attraversando le principali vallate e coinvolgendo oggi 55 soci. Di questi, la maggior parte appartiene al mondo privato tra cantine, ristoranti, agriturismi, produttori e strutture ricettive, mentre una parte è rappresentata da enti pubblici, associazioni e consorzi. Un sistema articolato che negli anni ha consolidato il proprio ruolo nella promozione del territorio, puntando su una proposta integrata tra vino, gastronomia e accoglienza.

Progetti e finanziamenti tra continuità e nuove prospettive

Nel corso dell’incontro sono state presentate le attività per il 2025 e le linee progettuali per il 2026. Si è concluso il bando regionale 2024-2025, che ha riguardato in particolare la promozione e l’adeguamento della segnaletica dell’itinerario. All’orizzonte c’è ora il nuovo bando 2026-2027, che dovrebbe sostenere ulteriori interventi di valorizzazione.

Prosegue inoltre l’impegno nel Programma Turistico di Promozione Locale. Per il quinto anno consecutivo, la Strada dei Colli Piacentini sarà capofila del tema Food&Wine nell’ambito della Destinazione Turistica Emilia, lavorando in sinergia con altre realtà analoghe e con diversi comuni delle province coinvolte.

Rinnovato anche il consiglio di amministrazione

L’assemblea ha portato anche al rinnovo del consiglio di amministrazione. Restano alcune figure già presenti, tra cui il vicepresidente Giulio Borlenghi, insieme a consiglieri espressione sia delle istituzioni locali sia delle imprese. Accanto alle conferme, entrano nuovi componenti che contribuiranno alla gestione dell’associazione. Cambia anche il ruolo di revisore, affidato a Sara Piacentini.

Una nuova fase per l’enoturismo locale

Nel suo primo intervento, il nuovo presidente ha richiamato l’importanza del lavoro condiviso tra operatori: «la valorizzazione del territorio passa dalla collaborazione tra imprese e istituzioni». Un’impostazione che riflette il percorso già avviato negli anni precedenti e che punta a rafforzare l’identità dei Colli Piacentini.

Il passaggio di consegne apre così una nuova fase, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e allo stesso tempo intercettare nuove opportunità legate all’enoturismo e alla promozione integrata. Al termine dell’assemblea, spazio al tradizionale momento conviviale tra i soci, occasione per salutare la nuova presidenza e confermare il legame tra i protagonisti della rete.