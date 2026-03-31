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martedì 31 marzo 2026  | aggiornato alle 15:47 | 118336 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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in basilicata

Finisce la collaborazione degli Iaccarino e Franco Pepe con il Borgo San Barbato Resort

Si conclude dopo sei anni la collaborazione tra la famiglia Iaccarino (Don Alfonso 1890) e Franco Pepe (Proxima) con il Borgo San Barbato Resort in Basilicata: «Le strade si separano con reciproco rispetto»

 
31 marzo 2026 | 13:03

Finisce la collaborazione degli Iaccarino e Franco Pepe con il Borgo San Barbato Resort

Si conclude dopo sei anni la collaborazione tra la famiglia Iaccarino (Don Alfonso 1890) e Franco Pepe (Proxima) con il Borgo San Barbato Resort in Basilicata: «Le strade si separano con reciproco rispetto»

31 marzo 2026 | 13:03
 

Si conclude il percorso condiviso tra la famiglia Iaccarino, il team di Don Alfonso 1890 e il maestro pizzaiolo Franco Pepe con il progetto Proxima all’interno del Borgo San Barbato Resort Spa & Golf. La collaborazione, avviata nel 2018, giunge ora al termine, come comunicato in una nota congiunta.

Il Borgo San Barbato Resort Spa & Golf BORGO

Il Borgo San Barbato Resort Spa & Golf

L’esperienza nel territorio del Vulture-Melfese aveva rappresentato un progetto di sviluppo legato all’ospitalità e alla ristorazione di qualità in una zona in crescita sotto il profilo enogastronomico. Un lavoro costruito nel tempo, che ha coinvolto brigate, staff e ospiti, contribuendo a definire un’offerta riconoscibile all’interno della struttura.

Nel messaggio diffuso, le parti sottolineano il valore del percorso svolto insieme, ringraziando il personale coinvolto e i clienti che hanno scelto di vivere l’esperienza proposta in questi anni. La conclusione del rapporto viene descritta in termini lineari, senza strappi. «Le strade oggi si separano con reciproco rispetto», si legge nella nota, che evidenzia come quanto realizzato rappresenti «un capitolo prezioso» per entrambe le realtà. Una chiusura che si inserisce in una fase di ridefinizione dei progetti, senza entrare nel merito di nuovi sviluppi immediati.

La famiglia Iaccarino e Franco Pepe confermano la volontà di proseguire lungo il percorso già tracciato. L’attenzione resta focalizzata sui progetti principali, dal ristorante di Sant’Agata sui Due Golfi alla pizzeria di Caiazzo, oltre alle iniziative che portano la cucina italiana in contesti internazionali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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