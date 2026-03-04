Julie Desvaux nuova global marketing director di Nikki Beach Hotels & Resorts

Julie Desvaux è la nuova global marketing director di Nikki Beach Hotels & Resorts. La nomina, annunciata dal gruppo Nikki Beach Hospitality Group, arriva in una fase di espansione internazionale per il marchio e rafforza la struttura manageriale chiamata a guidarne lo sviluppo nei prossimi anni.

Julie Desvaux, la nuova global marketing director di Nikki Beach Hotels and Resorts

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità di fascia alta, del wellness e della trasformazione digitale, Desvaux entra nel team con un percorso costruito tra alcuni dei principali gruppi dell’hotellerie francese. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi senior in realtà come Airelles, Groupe Barrière e, più recentemente, Compagnie Lebon. In queste esperienze ha lavorato soprattutto sul posizionamento dei marchi, sulla definizione dell’identità di brand e sulla costruzione di strategie di marketing integrate, affiancando spesso le fasi di crescita e sviluppo dei portafogli alberghieri.

L’ingresso in Nikki Beach, come detto, si colloca in un momento particolarmente dinamico per il gruppo fondato da Jack Penrod, che negli ultimi anni ha ampliato la propria presenza globale passando dal modello originario dei beach club a un sistema più articolato che include hotel, resort e residenze brandizzate. È proprio in questo contesto che Desvaux sarà chiamata a guidare la strategia marketing globale di Nikki Beach Hotels & Resorts, lavorando sul posizionamento internazionale del marchio, sull’innovazione digitale e sul rafforzamento della relazione con gli ospiti. Il gruppo sta infatti accelerando lo sviluppo del proprio portafoglio con nuovi progetti in diverse destinazioni strategiche del turismo internazionale. Tra questi figurano resort e branded residences in programma ad Antigua, Mascate, Ras Al Khaimah e Baku. A questi si aggiunge lo sviluppo di un nuovo concept di boutique hotel che il gruppo sta preparando e che punta a costruire un’esperienza di lifestyle immersivo legata a cultura, community e socialità.

A spiegare il senso della nomina è stato Remi Delpech, chief operating officer di Nikki Beach Hotels & Resorts: «Julie porta con sé un’impressionante combinazione di visione strategica, brand expertise e una profonda conoscenza del panorama dell’ospitalità di lusso. Mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza globale con nuovi hotel, resort e branded residences, il suo contributo sarà fondamentale per offrire una brand experience coerente e distintiva in tutti i mercati. Con diversi progetti entusiasmanti pronti per essere annunciati, Julie svolgerà un ruolo centrale nel definire questa nuova fase di crescita». Dal canto suo Desvaux ha commentato il nuovo incarico sottolineando il legame che il marchio è riuscito a costruire negli anni con la propria community: «Nikki Beach è un brand di hospitality lifestyle riconosciuto a livello globale, con una forte connessione emotiva con la propria community. Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda così unica in un momento di grande crescita e non vedo l’ora di contribuire alla continua evoluzione di Nikki Beach Hotels & Resorts a livello mondiale».