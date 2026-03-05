Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 05 marzo 2026  | aggiornato alle 13:56 | 117811 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
Unilever Food Solutions

guerra

Iran: con lo Stretto di Hormuz chiuso, l’export ortofrutticolo italiano rallenta

Navi cariche di mele risultano ferme e diversi ordini sono stati cancellati. Le difficoltà logistiche coinvolgono anche la IV gamma per mancanza di voli. Crescono i costi energetici, con ripercussioni su imprese agricole e filiera

 
05 marzo 2026 | 10:32

Iran: con lo Stretto di Hormuz chiuso, l’export ortofrutticolo italiano rallenta

Navi cariche di mele risultano ferme e diversi ordini sono stati cancellati. Le difficoltà logistiche coinvolgono anche la IV gamma per mancanza di voli. Crescono i costi energetici, con ripercussioni su imprese agricole e filiera

05 marzo 2026 | 10:32
 

La crisi che coinvolge l’area iraniana e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno producendo effetti anche sugli scambi commerciali agroalimentari. Oltre alla pressione sui costi dell’energia e del petrolio, le difficoltà logistiche stanno iniziando a incidere sulle spedizioni di prodotti freschi italiani dirette verso il Medio Oriente, con ritardi e cancellazioni di ordini già programmati.

Iran: con lo Stretto di Hormuz chiuso l’export ortofrutticolo italiano rallenta

Crisi nel Golfo Persico, mele italiane bloccate: stop alle spedizioni verso il Medio Oriente

A segnalare le criticità è Michele Ponso, presidente della Federazione nazionale di prodotto Frutticoltura di Confagricoltura. «Ci sono grossi problemi per la frutta, in particolare per le mele», osserva. «Alcune navi cariche di prodotto sono ferme e non riescono a raggiungere i porti di destinazione. Nel frattempo stanno arrivando diverse disdette di ordini per le prossime settimane».

Il peso dell’export di mele italiane

Il tema riguarda un comparto rilevante per l’agricoltura nazionale. Con 2,3 milioni di tonnellate di produzione, l’Italia è il secondo produttore europeo di mele dopo la Polonia e occupa anche il secondo posto a livello mondiale per esportazioni, alle spalle della Cina. Le vendite all’estero raggiungono 945mila tonnellate, pari a circa il 12,2% dell’export globale.

All’interno di questo scenario, il Medio Oriente rappresenta uno sbocco commerciale significativo. L’Arabia Saudita è il terzo mercato per valore, con circa 70 milioni di euro, preceduta da Germania e Spagna. Nel complesso l’area mediorientale supera 151 milioni di euro di export. «Si tratta di una piazza importante», prosegue Ponso. «Soprattutto in questa fase della campagna delle mele, considerando che quasi la metà del prodotto raccolto deve ancora essere collocata sul mercato».

Trasporti e costi energetici mettono sotto pressione le imprese

Le difficoltà non riguardano soltanto le spedizioni marittime. Anche il comparto della IV gamma, che rifornisce alcuni mercati tramite trasporto aereo, sta registrando rallentamenti. Gli ordini diretti a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, risultano in molti casi annullati per la mancanza di voli disponibili.

Nel frattempo si registra un ulteriore elemento di pressione: l’aumento dei costi energetici, che incide sulle spese operative delle imprese agricole e sulle attività di conservazione e logistica del fresco. In un contesto già complesso per i mercati internazionali, la situazione nello Stretto di Hormuz introduce dunque nuove incognite per l’export agroalimentare italiano, con effetti che potrebbero estendersi anche ad altri prodotti della filiera.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Stretto di Hormuz export mele Medio Oriente Confagricoltura Michele Ponso frutticoltura crisi IV gamma import costi energetici agricoltura guerra iran
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Horeca Expoforum
Julius Meiln
Grana Padano
Horeca Expoforum
Julius Meiln
Grana Padano
Molino Dallagiovanna
Best Wine Stars

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026