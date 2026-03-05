Lavoro: più occupati (ma meno donne). Crescono gli inattivi tra i giovani

Il mercato del lavoro apre il 2026 con segnali complessivamente positivi. A gennaio gli occupati aumentano di 80mila unità rispetto a dicembre, segnando l’incremento più consistente registrato dall’aprile del 2024. Parallelamente scende anche il numero delle persone in cerca di lavoro: il tasso di disoccupazione cala al 5,1%, un valore che rappresenta il minimo dall’inizio delle serie storiche mensili.

Occupazione in aumento nel 2026, ma cala la partecipazione femminile

Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio, si tratta di indicatori che confermano una fase economica di discreta tenuta. «La crescita degli occupati e la diminuzione delle persone in cerca di lavoro sono segnali di un sistema economico che ha iniziato il 2026 in modo sostanzialmente positivo», si legge nella nota diffusa dall’organizzazione.

Revisioni e partecipazione femminile tra le criticità

Accanto agli elementi favorevoli emergono però alcune fragilità. Una delle principali riguarda la revisione al ribasso delle stime precedenti sull’occupazione. Alcuni mesi fa il numero complessivo degli occupati aveva superato i 24,3 milioni, mentre oggi - dopo una serie di aggiornamenti statistici - il livello indicato come massimo storico si colloca a 24,18 milioni di lavoratori. Un altro punto di attenzione riguarda la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Dopo una fase di crescita registrata negli ultimi anni, il dato mostra un lieve arretramento. Il tasso di attività delle donne, che a gennaio 2025 era pari al 57,9%, è sceso al 57% nel gennaio 2026. Un livello che mantiene comunque l’Italia circa dodici punti sotto la media europea nella fascia di età compresa tra i 15 e i 74 anni.

Inattivi in aumento tra i più giovani

Tra gli elementi osservati con maggiore attenzione figura anche la crescita degli inattivi, un fenomeno che negli ultimi mesi ha riguardato soprattutto la fascia più giovane della popolazione, quella tra 15 e 24 anni. Secondo gli analisti, il dato può riflettere scelte diverse. Da una parte potrebbe indicare una permanenza più lunga nei percorsi di formazione, con l’obiettivo di migliorare le competenze prima dell’ingresso nel mondo del lavoro. Dall’altra, non si esclude che una parte delle uscite dall’occupazione o dalla ricerca attiva possa essere collegata a situazioni di scoraggiamento.

Crescita economica e prospettive per il 2026

Per sostenere una crescita economica più stabile, indicata attorno all’1,5-2%, sarà quindi necessario intervenire su questi squilibri strutturali. Nel breve periodo, tuttavia, il quadro congiunturale appare incoraggiante. I conti trimestrali e le più recenti indagini sulle aspettative delle imprese segnalano infatti un finale di 2025 considerato soddisfacente e un avvio del 2026 con prospettive favorevoli. Un contesto che interessa direttamente anche i settori legati alla ristorazione e all’agroalimentare, dove l’andamento dell’occupazione resta uno degli indicatori più osservati per misurare la vitalità dei consumi interni.